房市／逐年漲！雙北這兩區平均住宅總價仍在千萬內
財經中心/綜合報導
2021-03-16 18:30:00
房價逐年高漲，尤其是雙北地區，房價已不親民，根據信義房屋企研室統計實價資料，新北市淡水區與五股區為大台北地區僅存2區住宅平均總價在千萬以下的區域，在地房仲觀察，淡水因地理位置較遠、重劃區量體較大，而五股則因尚未有捷運，公共建設待發酵，兩區的單總價較低也成為房市優勢，吸納尋求低房貸負擔的年輕首購族。
根據信義房屋不動產企劃研究室統計2020年實價資料，淡水區與五股區為大台北地區僅存兩區住宅平均總價在千萬以下的區域，淡水區的住宅平均總價為998萬，五股區的住宅平均總價為988萬，為雙北地區房價的親民區域。信義房屋淡水新市店長王志維表示，淡水的平均住宅總價在千萬內，對首購的青年，自備款壓力較小，在淡水屋齡15年內的電梯大樓三房帶車位物件總價800-900萬，兩房僅要500-700百萬，若是資金有限，也有屋齡20年的400多萬的物件可選擇，若貸款8成，自備款不需100萬。此外，王志維進一步說明，淡水的另一居住族群為退休族群，有些年輕族群在淡水定居，為了孝親也會幫爸媽置產，低總價也讓孝親購屋的門檻較低，也有銀髮族退休後賣掉北市的房子，在淡水可以買一棟房子外，還能留一筆錢退休養老，因此低總價吸引許多原本沒有地緣關係的外來人口。而五股和淡水一樣也屬雙北地區較外圍區塊，房價親民，不過五股的購屋族群則有較強烈的地緣關係，信義房屋五股重劃店店長林士凱表示，像是鄰近三重、蘆洲舊商圈想換屋齡較新的房子的自住族群，就會因價格考量外溢至五股洲子洋重劃區等出。去（109）年房市轉好，五股也從原本的低基期房價區塊，逐步反彈，林士凱表示，若以住宅平均總價900多萬來看，現在僅買的到兩房，若要買三房，則需1300萬左右才買的到。