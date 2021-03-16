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菲律賓4天內染疫人數倍增　總統發言人也確診

中央社

2021-03-16 05:43:23

▲菲律賓新冠肺炎新增確診數持續攀升，10日到13日，短短4天內，單日新增病例幾乎倍增，連菲律賓總統發言人羅奎也難逃染疫。圖為菲律賓總統杜特蒂。（圖／美聯社／達志影像）
▲菲律賓新冠肺炎新增確診數持續攀升，10日到13日，短短4天內，單日新增病例幾乎倍增，連菲律賓總統發言人羅奎也難逃染疫。圖為菲律賓總統杜特蒂。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者陳妍君馬尼拉15日專電）菲律賓武漢肺炎新增確診數持續攀升，10日到13日，短短4天內，單日新增病例幾乎倍增，連菲律賓總統發言人羅奎也難逃染疫，今天宣布自己確診感染2019冠狀病毒疾病。
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菲律賓今天通報新增5404例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診、8人不治，單日確診數創下7個月新高及菲國疫情爆發以來第4高，累計確診病例達62萬6893例，已有1萬2837人病逝。
值得注意的是，菲律賓5天前的單日確診數為2886例，連日來一再攀升，11日到13日的新增確診數分別為3749、4578和5000例。
菲律賓新聞網站InterAksyon今天報導，美國流行病學家丁亮（Eric Liang Feigl-Ding）13日在推特分享菲國新增確診數圖表並寫道：「令人憂心的趨勢（發生在）短短4天內？菲律賓處於麻煩中。」
疫情持續延燒下，菲律賓總統發言人羅奎（HarryRoque）今天宣布自己確診感染2019冠狀病毒疾病。
羅奎說：「因為今天我會跟總統會面，所以我昨天做了檢驗，結果今天出爐。」
羅奎表示，他11日與總統杜特蒂（RodrigoDuterte）前往東內格羅省（Negros Oriental）出席一場動土儀式前一天，得到的檢驗結果是陰性。
菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，隨著大馬尼拉地區確診數攀升，菲律賓總醫院（PGH）的加護病房和聖路加醫學中心（St. Luke'sMedical Center）的武漢肺炎病床都已經滿床。
馬尼拉都會區馬卡蒂市（Makati）市長畢乃（Abigail Binay）告訴ANC新聞台：「實際上，早在上週，我們的（醫院）占床率已經達到100%。」（編輯：周永捷）1100315
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