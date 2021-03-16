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華爾街日報：北京要求阿里巴巴出售媒體業務

中央社

2021-03-16 05:47:59

▲華爾街日報引述知情人士說，中國官方日益關注科技巨頭對輿論的影響，並要求阿里巴巴集團出售旗下的媒體業務。阿里巴巴擁有香港南華早報，和多家中國媒體及社交平台的股份。（圖／美聯社／達志影像）
▲華爾街日報引述知情人士說，中國官方日益關注科技巨頭對輿論的影響，並要求阿里巴巴集團出售旗下的媒體業務。阿里巴巴擁有香港南華早報，和多家中國媒體及社交平台的股份。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者沈朋達上海15日電）華爾街日報引述知情人士說，中國官方日益關注科技巨頭對輿論的影響，並要求阿里巴巴集團出售旗下的媒體業務。阿里巴巴擁有香港南華早報，和多家中國媒體及社交平台的股份。
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中國富商馬雲創辦的阿里巴巴集團，正處於中國政府反壟斷的風頭上。報導引述知情人士表示，官方自今年初審查阿里巴巴旗下的媒體清單，並對它的媒體版圖擴張感到震驚。官方要求阿里巴巴提出計畫，大幅縮減它的媒體資產。
知情人士稱，阿里巴巴巨大的媒體影響力，被視為中國共產黨及其宣傳系統的巨大挑戰。
報導也整理了阿里巴巴投資媒體的清單，包括：100%全資擁有的香港英文媒體「南華早報」（SCMP）、中國媒體「第一財經集團」近37%股份，以及社交平台「新浪微博」近30%股份，影音平台「Bilibili」6.7%股份。
屬阿里巴巴的螞蟻集團則擁有科技媒體「36氪」16.2%股份。阿里巴巴還擁有國營湖南衛視旗下芒果超媒的5%股份，以及中國最大的廣告網路「分眾傳媒」5.3%股份。
報導指，目前尚不知阿里巴巴是否需要賣掉全部的媒體資產。知情人士說，阿里巴巴提出的所有計畫，都需經中國高層領導的批准。
報導表示，阿里巴巴拒絕就此事作出評論。在一篇聲明內，阿里巴巴指自己是媒體資產的被動投資者。
聲明宣稱，阿里巴巴對這些媒體公司的投資，是為其業務升級提供技術支持，並和阿里巴巴的核心業務實現商業協同效應。阿里巴巴強調，集團不干預這些媒體的日常工作及編輯決定。
報導認為，放棄媒體版圖對阿里巴巴而言不見得是壞事。在放棄一些非核心業務後，阿里巴巴或許可處在「較安全的位置」，並從監管的衝擊中重生。由於官方緊抓媒體，此舉可能還能讓阿里巴巴在未來避開政治地雷區。（編輯：邱國強）1100315
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