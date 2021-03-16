好市多推拉拉褲限時折扣　地方爸媽：囤好囤滿不容放過

「數大便是俗」的美式賣場好市多，不僅是許多家庭日常用品補貨、囤貨的首選通路，熱銷商品也常會迅速成為網路熱搜話題；若想得知好市多最新、最夯的產品，只需要查看臉書社團討論度最高的貼文，外加觀察賣場推車上堆疊最多的商品，即可獲得解答，而近期首度登場好市多的幫寶適XXL特大碼尺寸的拉拉褲，可說是佔據排行榜首位的熱銷產品，再搭配倒數4天（至3月21日）、拉拉褲L-XXL尺寸每箱現折70元的限時優惠，讓日夜為尿布操煩的地方爸媽直呼：「揪甘心！」

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自從幫寶適拉拉褲限時優惠於全台好市多曝光後，以Costco好市多好物分享為主題的臉書社團瞬間暴動，地方爸媽們不約而同發文分享：「讓豬隊友變神隊友的拉拉褲特價了！」、「看到一級幫拉拉褲在打折！立馬搬！」許多網友在貼文下秒回：「感謝分享！拉拉褲真的很方便～」、「尿布即將見底，已叫老公去搬。」也有不少網友回報各分店搶購戰況：「人超多的，棧板上的都到最底層了！」、「我家這邊好市多幫寶適都快被搬光了！」由此可知幫寶適拉拉褲搬貨潮已席捲全台。

▲幫寶適拉拉褲限時特惠，成為臉書社團熱門話題。（圖／資料照片）

▲爸媽們熱烈討論幫寶適拉拉褲的優點及各店搶購戰況。（圖／資料照片）

▲好市多處處可見爸媽帶著家中寶貝一起來搬貨。（圖／資料照片）

全台好市多目前推出一年一度的限時折扣，快來把L-XXL尺寸的一級幫拉拉褲帶回家！每箱現折70元，好康優惠只到3月21日，家有寶貝的爸媽們請把握最後機會，省點尿布錢，增添小確幸，趕緊前往好市多加入這波搬貨潮！如果家中有小寶寶的話，線上購物也有同步推出特惠價，每箱黏貼型尿布現折100元！