軌道效應持續發熱　富宇富好佔交通、商圈優勢

台中知名建商富宇集團於機捷特區推出第二案「富宇富好」，該建案基地距離好市多400公尺、捷運綠線103站200公尺，同步享有交通、商圈的精華地段，地理位置優且具備投資潛力，吸引不少投資客及自住客的注意；而受到軌道經濟發酵效應，光是機捷特區已超過15家建商陸續積極推案。

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繼好市多二店進駐帶動北屯房市之後，春水堂也落腳單元12重劃區，消息再次帶動區域房市，吸引建商競相推案，然而北屯未來還會再有2間百貨與巨蛋球場，以及全台中捷運綠線最多站，形成低密度住宅區且交通便利的區域。

富宇集團憑藉著前案所累積的實力與銷售的熱度，繼富宇峰景創下熱銷佳績後，接續推出二期「富宇富好」詢問度仍居高不下；全區4棟採自然景觀造景營造生態林氛圍，總戶270戶，店面6戶，規劃地上12層地下3樓搭配全平面車位，單層6戶，3種不同房型住家，是機捷特區中少有以自然生態為重心的住宅大樓；公共設施集中於1樓，有大廳、健身房、瑜珈教室、下午茶區、媽媽教室、視廳室、兒童遊戲室與會議室等相當氣派，頂樓空中花園更是不同的視野感受，不僅綠覆率高，就像是把花園搬到自家當中。

▲該建案全區4棟採自然景觀造景營造生態林氛圍，總戶數276戶。（圖／品牌提供）

不論對於自住客或置產投資而言，都是相對具有增值潛力的標的，規劃出高坪效房型2~3房、坪數22~34坪；均使用國外知名建材與衛浴設備，沒有華麗的裝潢，富宇富好將空間運用得相當精準，光是22坪格局視覺上的感受比實際空間大上不少；34坪空間滿足生活上「住」的需求，客廳前陽台與造景融為一體，在自家中也可以享受大自然的洗禮；值得一提的是，每一房型衛浴均有開窗，採光好、自然通風性佳；頂樓雙水塔設計，用水無虞。

▲高坪效房型2~3房、坪數22~34坪；均使用國外知名建材與衛浴設備。（圖／品牌提供）