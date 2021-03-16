NBA／厄文轟34分、哈登21分大三元 籃網奪5連勝
記者鍾東穎/綜合報導
2021-03-16 10:57:46
籃網主場迎戰尼克，明星後衛Kyrie Irving攻下全場最高34分，James Harden收下本季第10次「大三元」21分15籃板15助攻，有驚無險以117:112擊敗尼克，豪取5連勝，近14場贏了13場。
賽前尼克總教練Tom Thibodeau清楚知道籃網攻擊火力有多驚人，賽前表示，如果Kevin Durant、Irving和Harden三人同時上場，至少要派出6個人防守，但顯然是不可能的。而籃網目前三巨頭缺一，還是擋不住，上半場打完領先12分，不過易籃後，尼克趕緊調整，第四節最後2分鐘追到只差4分，可惜關鍵時刻，外線出手都無法把握，最後46秒再度失手，只能祭出犯規戰術，送Harden上罰球線。不過尼克還沒有放棄，壓迫防守逼得籃網喊完最後2次暫停，避免失誤，但還是讓尼克在15.4秒要到跳球機會，Julius Randle雙手暴扣，可惜最後5.7秒最後一波進攻，Randle失誤被吹走步，賽後還想找裁判理論，好在被隊友攔下。Randle繳出尼克最高33分12籃板6助攻，RJ Barrett挹注次高的23分，可惜尼克在第四節尾聲三分球命中率下滑，無緣逆轉戰局。