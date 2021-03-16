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韓國瑜IG秀九宮格風衣照　陳其邁：很「緣投」、年輕15歲

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-03-16 11:45:31

韓國瑜在IG發布最新的九宮格風衣照。（圖／翻攝自IG vegetable.han）
▲韓國瑜在IG發布最新的九宮格風衣照。（圖／翻攝自IG vegetable.han）
前高雄市長韓國瑜近來動作頻頻，昨（15）日晚間又在自己的臉書專頁推銷自己的IG，並放上九張照片合成一張九宮格照片，穿著風衣，造型和過去截然不同，引發各界聯想，高雄市長陳其邁今日被問到韓國瑜的新造型，笑說現在看起來很「緣投」（台語：帥氣），年輕15 歲！
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前高雄市長韓國瑜日前除了在YOUTUBE發布系列影片「韓先生來敲門」外，昨日也在自己的臉書專頁推銷自己的IG，似乎要開始經營使用IG的年輕族群支持度，並放上與過往一直穿著的「庶民形象」藍襯衫截然不同的風衣照，鄉民女神四叉貓劉宇也發文直指「韓導重出江湖」，「這九張照片拼湊出了我一直在等待的人」，並標籤了「一隻穿雲箭」、「阮攏謀離開」、「打一場轟轟烈烈的勝仗」。
▲高雄市長陳其邁。（圖／記者鄭婷襄，2021.03.16）
▲高雄市長陳其邁。（圖／記者鄭婷襄，2021.03.16）
高雄市長陳其邁今日市政會議後被問到韓國瑜的新造型，陳其邁笑說：「我剛剛看了一下喔！新造型很棒啊！很帥氣啊！也不曉得是不是，他開美肌？還是點痣？還是怎麼樣？他看起來比以前帥氣多了啦！很棒！我再好好的來再看一下，希望他粉絲數再增加！現在很「緣投」（台語：帥氣），看起來很帥氣，年輕15 歲！」。
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