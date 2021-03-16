涉刺傷含羞草副團長 主嫌遭挾持毆打丟包
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-16 12:48:30｜2021-03-16 14:11:40
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高雄新興分局前金所今日凌晨接獲27歲的謝女報案，稱其丈夫蔡男與友人在前金區六合二路酒店消費完離場後，遭不明人士帶上車後就不知去向，新興警分局獲報後立即成立專案小組，並調閱監視器追查。新興分局副隊長陳俊男強調，此案與含羞草副團長超艾夾案完全是不一樣的案子，經警方初步調查，27歲的潘姓男子懷疑蔡男與自己的女友曖昧不明，便在今日凌晨1點多夥同友人將蔡男帶走理論，過程中蔡男遭毆打，造成頭部及腳部有擦挫傷，被丟包到左營，經送往榮總醫院診治，並無生命危險，至於蔡男被擄走後曾被帶到過哪裡，警方還在釐清中，目前警方已鎖定潘姓男子及涉案車輛，以車追人全力追緝中。
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