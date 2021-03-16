NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

涉刺傷含羞草副團長　主嫌遭挾持毆打丟包

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-03-16 12:48:30｜2021-03-16 14:11:40

今（22）日晚間，持摺疊刀攻擊超艾夾的蔡嫌、徒手攻擊的段嫌，及另名叫囂的邱嫌均已查緝到案。（圖／翻攝畫面）
▲２月2２日晚間，持摺疊刀攻擊超艾夾的蔡嫌、徒手攻擊的段嫌，及另名叫囂的邱嫌均已查緝到案。（圖／翻攝畫面）
擁有近百萬訂閱的Youtube頻道「含羞草日記」2月22日上午9點多左右，團隊副團長超艾夾在高雄苓雅區被砍兩刀，當晚持摺疊刀攻擊的29歲蔡姓主嫌就遭警方逮捕，今（16）日凌晨驚傳蔡嫌遭人動私刑，從新興區挾持，遭到毆打後丟包在左營高鐵附近，對此警方強調，兩案並無關聯。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲超艾夾傷勢照曝光。（圖／含羞草、超艾夾IG）
▲超艾夾傷勢照曝光。（圖／含羞草、超艾夾IG）
高雄新興分局前金所今日凌晨接獲27歲的謝女報案，稱其丈夫蔡男與友人在前金區六合二路酒店消費完離場後，遭不明人士帶上車後就不知去向，新興警分局獲報後立即成立專案小組，並調閱監視器追查。
新興分局副隊長陳俊男強調，此案與含羞草副團長超艾夾案完全是不一樣的案子，經警方初步調查，27歲的潘姓男子懷疑蔡男與自己的女友曖昧不明，便在今日凌晨1點多夥同友人將蔡男帶走理論，過程中蔡男遭毆打，造成頭部及腳部有擦挫傷，被丟包到左營，經送往榮總醫院診治，並無生命危險，至於蔡男被擄走後曾被帶到過哪裡，警方還在釐清中，目前警方已鎖定潘姓男子及涉案車輛，以車追人全力追緝中。
關鍵字

NOW民調中心

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

繼續作答
3月12日，北歐的丹麥、挪威及冰島三國宣布暫緩施打AZ疫苗，後續包括荷蘭、義大利等國家也宣布暫緩施打該疫苗。若指揮中心宣布可免費施打AZ新冠疫苗，您會？

3月12日，北歐的丹麥、挪威及冰島三國宣布暫緩施打AZ疫苗，後續包括荷蘭、義大利等國家也宣布暫緩施打該疫苗。若指揮中心宣布可免費施打AZ新冠疫苗，您會？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

雙帥對決！蔣萬安 VS 吳宜農，您覺得誰最帥？

蔣萬安
吳宜農
100%0%
2021-03-16-2021-03-22

王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？

相信
不相信
10.92%89.08%
2021-03-10-2021-03-16
即時
推薦閱讀