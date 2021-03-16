泡麵加蛋總散成蛋花？老饕傳授「1神招」：蛋形完整0失敗

小乾倩倩的遊戲的美食

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小乾倩倩的遊戲的美食

▲泡麵加蛋總散成蛋花？搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》近日傳授「1神招」，只要把握此重點，就能保持蛋形完整且0失敗。（示意圖／翻攝PhotoAC）

根據自己喜歡的口感來決定要煮多久。

因為之前勺子已有沾到油，所以不會黏勺子，如果沒有加入油的話，很容易沾勺子，這樣蛋包就會不完整。

此外，

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