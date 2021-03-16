泡麵加蛋總散成蛋花？老饕傳授「1神招」：蛋形完整0失敗
編輯中心/綜合報導
2021-03-16 17:34:52
泡麵方便又夠味，是許多人宵夜的最佳首選，不少人更會自行加入青菜、雞蛋或肉片等食材一起煮，增添口感豐富度。不過，相信大家都有過蛋一打入就散掉的經驗，究竟該怎麼讓雞蛋保持完美形狀呢？近日搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就傳授「1神招」，只要把握這個重點，雞蛋就不會變成蛋花，簡單又0失敗！
《小乾倩倩的遊戲的美食》分享煮泡麵如何讓雞蛋完美成形的方法，首先，在水滾之後，將泡麵內附的調味料與麵體都下鍋，接著準備一個勺子，裡面滴幾滴「油」並轉動勺子，讓油沾滿勺子內壁，接著將雞蛋打入，把勺子放在沸騰的水面上，注意不要讓水進入勺子裡，就這樣稍等一會兒，雞蛋就會凝固了，同時也可把勺子放進鍋裡，讓沸水淹沒雞蛋。接著記得「輕微抖動勺子」，讓雞蛋慢慢滑到鍋內，或是拿另一支勺子，小心把凝固的荷包蛋推進鍋內也可行，大家可根據自己喜歡的口感來決定要煮多久。因為之前勺子已有沾到油，所以不會黏勺子，如果沒有加入油的話，很容易沾勺子，這樣蛋包就會不完整。此外，《小乾倩倩的遊戲的美食》也傳授更簡單的煮蛋方法，那就是「在鍋內燒水，不要沸騰，下面有冒小氣泡就好，然後關火，直接把雞蛋打入進去並蓋上蓋子，悶2至3分鐘，此時蛋清就已經凝固了，且也把蛋黃包裹著，接著開小火煮一會兒，等蛋清徹底凝固，再開大火煮幾分鐘就好了。」（編輯：許苡晴）