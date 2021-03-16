談首波AZ疫苗醫護施打 莊人祥：預估超過6萬人有意願
記者林莞茜／綜合報導
2021-03-16 15:42:43
疾管署今（16）日召開例行記者會，有關AZ疫苗即將完成封緘檢驗，在醫護人員施打的意願上，副署長莊人祥稱在兩個風險等級的醫護調查上，約有18萬已有回覆，其中的5萬9984人願意接種，不過由於目前未完全調查完畢，預估全國專責醫院願意施打的醫護應該會超過6萬人。
莊人祥指出，有關醫護人員施打AZ疫苗的意願部分，截至目前在調查全國專責醫院上，幾乎有九成已經有回覆調查結果，而這調查分為兩部分，分別是風險等級一的會直接照顧者與風險等級二的非直接照顧者，前者回報共有5.2萬多人，願意接種約2.5萬多人，相當有43%的比例願意接種，後者則是回報13萬人，願意接種約3萬多人，佔比28%。兩者算起來約有5萬9984人，佔了32.7%。莊人祥說，在17日做完檢驗確認有符合台灣檢驗安全表準後，還會再找ACIP的專家在兩天之內開會討論，並針對國際上相關疑慮部分在做溝通。有媒體問到，若是開打後有醫護人員改變意向，從原本不打到想要打會如何因應？莊人祥表示，現在是做一個調查，當然開打後可以隨時改變意願，這部分不會有什麼問題，至於通知順序的名單，會由醫院跟衛生局做好安排，每次份量約在10人份，需要做一些人數管控，有了名單才能確認今天打了多少人，想要施打的醫護人員隨時都可以報名並沒有太大的問題。另外，有關於AZ疫苗3類禁打族群包含18歲以下的青少年考量原因為何？預防接種組（ACIP）召集人李秉穎回應稱18歲以下都被稱為兒童，兒童由於器官相對來講還沒成熟，所以不管在任何藥品的試驗上都會先排除，等到藥品在成人試驗沒有問題後，才會開始做兒童試驗，所以目前所有的新冠疫苗都會排除18歲或20歲以下。他說，雖然兒童感染新冠肺炎重症死亡比率很低，但還是有傳染的風險，據他所知，有些疫苗廠已經開始在做兒童試驗，不過現在還不建議使用，未來若成功，兒童接種也是可預期的。