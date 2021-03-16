高嘉瑜提房租應納入實價登錄 內政部：未來會處理
記者吳承翰／台北報導
2021-03-16 16:20:21
政府為了抑制炒房，行政院日前通過房地合一稅2.0，但外界期盼更殷切的囤房稅，財政部考量到恐轉嫁租屋族而暫緩實施。民進黨立委高嘉瑜今（16）日在立法院質詢時，建議推動囤房稅，並鼓勵屋主加入包租代管行列，增加供給量進而使租金下跌，此外，她也呼籲房租應納入實價登錄2.0，讓租金公開透明，內政部長徐國勇也認同，並表示未來會進行處理。
立法院院會今16日繼續進行總質詢，行政院長蘇貞昌率領部會官員列席。高嘉瑜質詢時，肯定政府實施實價登錄2.0、房地合一稅，但高認為，若這些措施都只能緩漲，無法讓房價降回合理的範圍，年輕人仍買不起。蘇貞昌回應，很多事情不是一步到位，政府借鏡國外經驗推出房地合一稅，增加短線交易、炒作房價的投機客壓力，透過稅制改革希望不要讓房屋被當作商品炒作，牟取暴利。對於「囤房稅」暫緩實施，蘇貞昌表示，政府全盤斟酌後，考慮到台北市一房的價值可能多於鄉下的三房、五房，就算提高房屋稅，一年不過增加幾千元，屋主並不會為了幾千元的稅，去賣掉幾千萬的房屋，反而可能出現轉嫁效應導致租金上漲，害了租屋族，蘇貞昌說「政府基於保護承租者、弱勢，暫不實施囤房稅是經過全盤考慮，並不是沒有落實。」高嘉瑜認為，囤房稅2014年已立法實施，但僅在台北市、連江縣、宜蘭縣落實，她指出學者分析，台北市在實施囤房稅後，房價每月漲幅從14.29％變成7.84％，可見長期實施囤房稅可能讓房價可以下跌。至於政府擔心「囤房稅」將產生轉嫁效應，試算以超過4間房以上為囤房稅標準，受影響承租戶達78萬戶。高嘉瑜表示，78萬戶中有34萬戶是法人持有，是否因實施囤房稅導致租金上漲，她是遲疑的。高嘉瑜強調，應棒子、蘿蔔並進，現在的問題在於內政部無法落實包租代管，因此，若實施囤房稅，同時鼓勵屋主出租，讓他們可以減稅或加入包租代管行列，進而使租屋市場供給量增加，房租就可能下跌。為健全租屋市場，高嘉瑜呼籲實價登錄2.0應將房租納入，讓價格公開透明。徐國勇認為，這是很好意見，過去租金在地下，很多房東為了不報稅，價格都沒公開，透過落實屋主報稅導入大眾市場，自然能跟實價登錄一樣揭露，內政部會著手處理這個問題。