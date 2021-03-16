今日廣場》詹為元／顏若芳的自請處分說明了些什麼？
文/詹為元
2021-03-16 16:49:28
詹為元／國民黨青年部副主任
民進黨籍委員王定宇與民進黨前發言人顏若芳的分租風波，在過去一個禮拜一直是民眾茶餘飯後的話題。老實說，清官難斷家務事，感情的事情本來就很複雜，我們不是當事人，也不好說三道四。所以，我要先完全接受王定宇委員的解釋，畢竟周刊也沒有拍到什麼一擊斃命的照片，頂多就同進同出，女生幫男生買買早餐，他們兩人都是為台灣打拚的政治人物，這有什麼好非議的（咦！！）其實現在社會越來越多元與開放，房東與房客不同性別共處在一個屋簷下，即便是孤男寡女也勉勉強強可以接受。就算廁所只有一間而且每次使用都要穿過主臥，但在這寸土寸金的台北市，能用8000元的租金就找到精華地段的房間，實屬不易。這裡我必須苛責一下王定宇委員，這樣條件的房間，雖然只是雅房，但外加房東送早餐，我認為CP值非常高了，王委員竟然還嫌貴，那真應該去住不用付費的立委會館就好。而且既然怕花錢，為什麼不一開始就住會館？整件事情我最不能接受的就是顏若芳的自請處分，因為顏若芳這位房東不但以低於市場行情的價格租給了王委員。而且王定宇委員說不租就不租，有沒有被扣那一到兩個月的押金也不知道，顏若芳頓失租金收入，還要去找新的房客，這些損失不說。昨天還自請處分，辭掉發言人的工作，又失去一份收入。老實說，我不懂，單純的房東與房客租賃關係，講清楚就好了，合約拿出來就好了，為什麼搞得好像做錯事情一樣，還要自請處分？沒做錯事情，哪來的處分？民進黨應該還顏若芳一個公道，應該要駁回這份申請。身為一個政治工作者，最後我還是要幫顏若芳說說話。有時候身為大機器中的一個小螺絲釘，很容易就被忽略甚至丟棄。面對整個機器的權力結構，有時候很難螳臂擋車，甚至依附這結構還更輕鬆點，進去機器的運轉往上爬更快些。不過，一旦機器出狀況了，就必須找出問題修整，而修理過程中被丟棄的小螺絲釘，就成為被犧牲的對象。若按照王定宇委員所定調的房東與房客關係，那我不認為誰該道歉跟自請處分，這自請處分恰恰說明這關係一定有貓膩。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com