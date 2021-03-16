特企／國鉅深耕新莊 打造共榮時代

新北新莊作為台北副都心，新北市政府於2010將新莊副都心所有公共區域外的商業區與住宅區土地全數脫標，交由民間建商與私人企業開始投資建設，被視為副都心開始發展的里程碑。

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歷經十餘年的建築發展，大大改變了整體城市風貌，思源路以東的頭前重劃區，蒙受其外溢發展效應，共榮計畫的打造了不同凡響的新時代莊園。

新莊除了台一線 、特一快、 特二快、 64快之外，還有機捷新北產業園區站（A3）環狀線幸福站、北捷頭前庄站，站站都在本區停駐，三條不同系統的捷運在此共構交織更趨成熟的人潮。生活圈、工作圈不斷相連，雙北生活的美好方程式，在台北工作，回新北享受，若是有空，就飛往世界上空。

深耕新莊在地建商—「國鉅機構」新春捎來好消息。繼【國鉅天子】、【國鉅朕權】、【國鉅V-HOUSE】後，2021金牛狂犇，再推久磨精選個案，以「三捷運」、「雙公園」為新案量身奠底氣。個案位於思源路、福德二街口，近千坪美地，甫以極佳小區域環境，一下樓，就是兩座沁心綠公園（福基公園＋福美公園）質住優生小天地，無與倫比。除上述優勢，教育方面亦有完整的學區相近，（頭前國中小）；〔生機〕便利性，則從福德一街至中原東路之間街廓中流動，衣、食、住行、琳琅滿目，無所不包。至於建築社區本身，涵括了10多項飯店級公設：綠洲廣場、青青步道、酒旅門廳 、私人電子信箱 、寶貝遊戲室 、歡聚交誼吧、運動休閒俱樂部 、美型健體中心、媽媽分享廚房 、星空景觀花園等等，充份準備，只為國鉅粉絲寫下更華麗的生活品味 。為滿足與日俱增的科技感，本社區為電動車主預留電動車充電線槽及套管，供住戶自行安裝設備及佈線；出入社區，人車皆有智能監管與人臉發報系統的守護，生活在【國鉅富】不僅開心，社區守護的高強度更令人十分放心。



