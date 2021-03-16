中國外交部：沙塵暴源自蒙古　中國只是途經站

（中央社台北16日電）針對韓國氣象廳稱源自中國的沙塵暴造成韓國空氣品質嚴重下降，中國外交部今天說，此次沙塵天氣源自中國境外的蒙古國，中國只是「途經站」，各方應避免不必要炒作和輕易扣帽子。
據中國新聞網報導，中國外交部下午舉行例行記者會，中國外交部發言人趙立堅答覆媒體相關提問時，作上述表示。他並稱，「這是一個老話題。環境和空氣污染問題沒有國界，對其起源等作出結論需以科學監測和綜合分析為前提」。趙立堅說，蒙古國官方日前就沙塵暴危害發布了相關消息，中國輿論沒有因為蒙古國可能是「上一站」而加以指責。「各方都應以科學和建設性的態度看待相關問題，正面引導輿論，避免不必要炒作和輕易扣帽子。」他還說，中國高度重視防沙治沙和荒漠化治理，已取得顯著成效，近年沙塵天氣明顯減少。這不僅惠及本國，也為改善本地區空氣品質「做出了巨大貢獻」。中國北方近日遭受近10年範圍最廣、最強的沙塵暴，今天雖然減弱，但影響仍在持續。中國氣象台預測，19日可能還會再有另一波沙塵來襲。中央氣象局預報員趙竑今天指出，由於目前台灣環境風場為偏東風至東南風，因此不利於中國北方沙塵暴南下，大致上對台無影響。環保署指出，目前觀察沙塵往韓國移動。（編輯：楊昇儒/吳柏緯）1100316