NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

低頭見警衛大哥「腳踩1萬8千元」！真實身分嚇壞他：太扯

編輯中心/綜合報導

2021-03-17 12:30:03

警衛
▲一名網友和警衛大哥聊天時，低頭發現對方腳踩要價不斐的球鞋，而對方真實身分曝光後，意外在網路上掀起討論。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
千萬不要小看警衛！一名網友先前在網路上透露，自己某天領包裹時順便和警衛大哥閒聊了一會，但他一低頭卻發現對方腳踩一雙要價不斐的鞋子，隨後知曉警衛的真實身分，就讓他震驚不已。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於臉書社團《爆廢1公社》上發文，其於文中激動表示「千萬不要小看警衛大哥！」他透露自己到社區領包裹時，順便就和警衛閒聊。但他聊到一半低頭時，就被眼前的情景嚇壞，「我曾經買不下手的愛迪達YZY一代，被他踩著後跟當拖鞋穿」。
不僅如此，事後他詢問後才發現，原來對方其實是名業主，甚至還騎著一台重機，「原來是退休高管，警衛只是賺重機油錢」。最後原PO甚至hashtag「#臥虎藏龍」以此表達驚訝的心情。
▲原PO透露遇到一名警衛來頭不小。（圖／翻攝爆廢1公社臉書）
▲原PO透露遇到一名警衛來頭不小。（圖／翻攝爆廢1公社臉書）
貼文一曝光，就引來許多網友曝光該鞋的價值，「曾經炒到18000，18000的拖鞋，應該蠻屌的」、「這是虎斑不是黑魂，18000而已，沒有很貴」；甚至有人指出這種情形相當正常，直言「做身體健康的，真的很多」、「其實警衛不少臥虎藏龍，真的不要小看任何職業的人」、「正常…軍官退伍還年輕，通常會再出來找工作！」、「不意外啊！很多都是高階主管退休後無聊做的」。（編輯：陳雅雲）
關鍵字

NOW民調中心

3月12日，北歐的丹麥、挪威及冰島三國宣布暫緩施打AZ疫苗，後續包括荷蘭、義大利等國家也宣布暫緩施打該疫苗。若指揮中心宣布可免費施打AZ新冠疫苗，您會？

3月12日，北歐的丹麥、挪威及冰島三國宣布暫緩施打AZ疫苗，後續包括荷蘭、義大利等國家也宣布暫緩施打該疫苗。若指揮中心宣布可免費施打AZ新冠疫苗，您會？

繼續作答
您逛過IKEA敦北店嗎？

您逛過IKEA敦北店嗎？

繼續作答
你認為房地合一稅祭出高稅率，有助於打炒房嗎？

你認為房地合一稅祭出高稅率，有助於打炒房嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

情侶之間可以互查手機嗎?

可以
不可以
60%40%
2021-03-17-2021-03-23

雙帥對決！蔣萬安 VS 吳宜農，您覺得誰最帥？

蔣萬安
吳宜農
66.9%33.1%
2021-03-16-2021-03-22
即時
推薦閱讀