低頭見警衛大哥「腳踩1萬8千元」！真實身分嚇壞他：太扯
編輯中心/綜合報導
2021-03-17 12:30:03
千萬不要小看警衛！一名網友先前在網路上透露，自己某天領包裹時順便和警衛大哥閒聊了一會，但他一低頭卻發現對方腳踩一雙要價不斐的鞋子，隨後知曉警衛的真實身分，就讓他震驚不已。
原PO於臉書社團《爆廢1公社》上發文，其於文中激動表示「千萬不要小看警衛大哥！」他透露自己到社區領包裹時，順便就和警衛閒聊。但他聊到一半低頭時，就被眼前的情景嚇壞，「我曾經買不下手的愛迪達YZY一代，被他踩著後跟當拖鞋穿」。不僅如此，事後他詢問後才發現，原來對方其實是名業主，甚至還騎著一台重機，「原來是退休高管，警衛只是賺重機油錢」。最後原PO甚至hashtag「#臥虎藏龍」以此表達驚訝的心情。貼文一曝光，就引來許多網友曝光該鞋的價值，「曾經炒到18000，18000的拖鞋，應該蠻屌的」、「這是虎斑不是黑魂，18000而已，沒有很貴」；甚至有人指出這種情形相當正常，直言「做身體健康的，真的很多」、「其實警衛不少臥虎藏龍，真的不要小看任何職業的人」、「正常…軍官退伍還年輕，通常會再出來找工作！」、「不意外啊！很多都是高階主管退休後無聊做的」。（編輯：陳雅雲）