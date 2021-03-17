2021滴雞精大調查　網友票選專家是「它」

現代人越活越「斜槓」，事業、夢想、家庭多頭燒，「三餐老是在外」成為常態，如何在繁忙的生活中透過飲食維持身體健康成為新世代的課題。近年來富含優質蛋白質的滴雞精成為外食族增強體力、身體保健的首選！然而，市面上滴雞精產品琳瑯滿目，該如何挑選？NOW民調大公開網友挑選滴雞精的要點！

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名人代言仍有一定影響力 網友購買補品更重視專業度

根據民調顯示，民眾購買滴雞精的原因不外乎為了「對抗疲勞」以及「身體保養」，在挑選滴雞精時的考量因素上，過往品牌知名度與名人代言加持可打動消費者購買意願，分別佔票選排名第五、第六位。隨著消費型態的改變，消費者比以往更加精明，比起大量曝光的廣告證言，獲得專業認證的滴雞精產品更深得民眾信賴，從這次民調發現，網友更在乎產品是否獲得「衛福部健康食品認證（簡稱健字號）」並附有「完整檢驗報告」，票數高居第一與第二位；其次才為是否「口感好喝」，進補時不僅講求功效，能美味入口的滴雞精更獲青睞。

六知名滴雞精大比拚 網友公認「它」專業、價格又合理

在滴雞精品牌「老協珍」、「田原香」、「農純香」、「娘家」、「純煉」、「享食尚」等六個知名廠商中，「田原香」拔得頭籌成為消費者心中的滴雞精專家。民眾偏好此品牌的最主要原因為「擁有健字號認證」及「CP值高」。經實際調查發現，田原香是最早拿到健字號認證的品牌，民眾除了認可田原香的「原味滴雞精」獲得健字號認證能確實抗疲勞之外，對於擁有調節免疫、對抗疲勞雙效健字號的「靈芝滴雞精」也表達足夠的安心感。而且田原香用「合理的」價格販售，加上完整的售後服務、門市據點多等附加價值，難怪廣受消費者的喜愛。

▲根據NOW民調結果「田原香」最擄獲消費者的心（圖/資料畫面）

領先同業三度榮獲健字號 將滴雞精做到出神入化的專家

「田原香」在本次民調被消費者視為「滴雞精專家」其來有自！鮮少人知道，田原香已在滴雞精領域耕耘16年，從2005年成立到現在，一路走來從不把自己定位為一般的食品工廠，不斷精進技術、研發改良，陸續於2012年、2015年、2019年三度獲得國家健字號認證，正式躍升為保健食品的龍頭品牌，成功地將南部傳統農家的滋補盛品-「滴雞精」，推上科學實證的殿堂。「田原香」全神關注在嚴格把關滴雞精的製作過程上，絕不委外請人代工，從原物料挑選到最後產品送到消費者手上，每一個環節都通過安定性試驗、毒物測試、動物實驗、產品功效鑑定、衛生檢驗及一般營養成分分析等多項評估。相較於不少品牌只將滴雞精做為副業經營，田原香設身處地站在使用者的健康仔細考量，一切力求自然、不對身體造成負擔，並看重功效性。舉例來說，原味滴雞精的有效成份「支鏈胺基酸」重點不在於含量的多寡，而是「支鏈胺基酸」的「穩定性」，才能確保營養成分進入到人體後能確實的被吸收，這也是「健字號」所看重的標準。

市面上的錠劑、膠囊類的營養補充品，大多為了食用便利性而設計，雖然方便卻時常給人像在吞藥的錯覺，看著桌上的瓶瓶罐罐，有時甚至胃口全無。好的營養品可以更融入生活之中，當一大早精神不濟，想到還要面對一整天的工作時，一碗溫暖的滴雞精喝下肚，人的味覺是有溫度的記憶，滴雞精帶來的療癒感與放鬆感，絕對不同於冷冰冰的錠劑或粉狀營養品。田原香的滴雞精口味眾多，不只針對懷坐月滋補，對於兒童、青少年成長調養，或銀髮族、術後保健都受用，挑一款適合的田原香滴雞精，照顧自己或家人吧！