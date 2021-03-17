北京每年都朝攻台前進一些 美媒：拜登政府必須因應
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-17 14:32:18
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）將於週四（18）在阿拉斯加，與中共中央政治局委員楊潔篪、外交部長王毅會面，美國政治新聞網站「政客」（Politico）發表文章，認為美方將聚焦在區域安全以及人權議題上；而中國則認為這是重新建立美中關係的好機會。
「政客」分析美中官員對「2+2」會談的聲明，凸顯了雙方對會談看法的差異。布林肯早前在國會聽證會上表示，美中會談將不是「戰略對話」；中國外交部發言人趙立堅則是稱，中國受邀至美國參與高層戰略對話。除了對會談定義的不同，拜登政府官員也堅定立場，將中國對新疆維吾爾族的行為定調為「種族滅絕」（genocide），並且暫時延續前總統川普立訂的制裁政策，或是與貿易戰相關的行政命令，以換取北京在氣候變遷議題上的讓步。中國近期在南海持續進行軍事建設，並且持續威脅美國的盟友台灣；微軟（Microsoft）也指控，中國政府資助的駭客近期不斷發動網路攻擊，以竊取美國官員的電郵資訊。一名美國高階官員透露，這些議題都將在會談中被討論。數名美國高階軍事官員警告，中國構成的威脅已經進入緊急狀態，可能會在數年內進犯台灣。進犯台灣將會變成「爆炸性事件」導致整個地區陷入混亂，根據《台灣關係法》美國對台灣的承諾，中國武力犯台最終將導致美中之間的戰爭。智庫美國企業研究所客席研究員塞耶茲（Eric Sayers）表示，華盛頓認為中國在地區增長的經濟影響力才是真正的威脅，然而不幸的是，美國的盟友難以切割對中國市場的依賴。塞耶茲形容，「台海戰爭的後果難以想像」，北京將台灣視為2035年計畫的一部分，每年中國似乎都在朝統一台灣的目標更前進一些；而中國解放軍的實力已經發展到一定程度，戰爭會是美國難以處理的困境。美國高階國防官員早前表示，美國直接介入反而會助長熱戰的火苗。「政客」評論指出，拜登政府必須在不會進一步刺激北京的情況下，表態願意支持台灣，確保台灣能夠自衛。