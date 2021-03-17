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北京每年都朝攻台前進一些　美媒：拜登政府必須因應

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-03-17 14:32:18

▲北韓近日周周試射飛彈，朝鮮半島局勢緊張，美國兩航母打擊群卡爾文森號與雷根號已在朝鮮半島以東的日本海會合，將進行聯合軍演，時隔近30年，朝鮮半島再次戰雲密布。（圖／達志影像／美聯社）
▲美國政治新聞網站「政客」（Politico）評論，北京對台威脅嚴峻，拜登政府必須盡快應對。圖為美國航空母艦。（圖／達志影像／美聯社）
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）將於週四（18）在阿拉斯加，與中共中央政治局委員楊潔篪、外交部長王毅會面，美國政治新聞網站「政客」（Politico）發表文章，認為美方將聚焦在區域安全以及人權議題上；而中國則認為這是重新建立美中關係的好機會。
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「政客」分析美中官員對「2+2」會談的聲明，凸顯了雙方對會談看法的差異。布林肯早前在國會聽證會上表示，美中會談將不是「戰略對話」；中國外交部發言人趙立堅則是稱，中國受邀至美國參與高層戰略對話。
除了對會談定義的不同，拜登政府官員也堅定立場，將中國對新疆維吾爾族的行為定調為「種族滅絕」（genocide），並且暫時延續前總統川普立訂的制裁政策，或是與貿易戰相關的行政命令，以換取北京在氣候變遷議題上的讓步。
中國近期在南海持續進行軍事建設，並且持續威脅美國的盟友台灣；微軟（Microsoft）也指控，中國政府資助的駭客近期不斷發動網路攻擊，以竊取美國官員的電郵資訊。一名美國高階官員透露，這些議題都將在會談中被討論。
▲美軍「約翰．芬恩號」驅逐艦的直升機甲板與機庫。（圖／美國海軍）
▲美國海軍驅逐艦「芬恩號」上週三（10）航經台灣海峽，引起國際社會關注。（圖／美國海軍）
數名美國高階軍事官員警告，中國構成的威脅已經進入緊急狀態，可能會在數年內進犯台灣。進犯台灣將會變成「爆炸性事件」導致整個地區陷入混亂，根據《台灣關係法》美國對台灣的承諾，中國武力犯台最終將導致美中之間的戰爭。
智庫美國企業研究所客席研究員塞耶茲（Eric Sayers）表示，華盛頓認為中國在地區增長的經濟影響力才是真正的威脅，然而不幸的是，美國的盟友難以切割對中國市場的依賴。
塞耶茲形容，「台海戰爭的後果難以想像」，北京將台灣視為2035年計畫的一部分，每年中國似乎都在朝統一台灣的目標更前進一些；而中國解放軍的實力已經發展到一定程度，戰爭會是美國難以處理的困境。
美國高階國防官員早前表示，美國直接介入反而會助長熱戰的火苗。「政客」評論指出，拜登政府必須在不會進一步刺激北京的情況下，表態願意支持台灣，確保台灣能夠自衛。
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