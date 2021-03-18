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哈日族有福了！濃厚拉麵道搭櫻花季讓你秒置身日本

生活中心／綜合報導

2021-03-18 10:00:00

▲只要品嚐一碗完美還原濃厚湯頭的拉麵道，搭配各地知名賞櫻景點或日式小物，一秒讓你置身日本。（圖／資料照片）
▲只要品嚐一碗完美還原濃厚湯頭的拉麵道，搭配各地知名賞櫻景點或日式小物，一秒讓你置身日本。（圖／資料照片）

又到了春暖花開的櫻花季，往年許多人都會前往日本賞櫻、品嚐日本美食，體驗櫻花雨的超浪漫氛圍，不過隨著國際疫情仍未趨緩，沒辦法飛出去的日本控被悶壞了。如今，哈日族有福了！只要品嚐一杯完美還原濃厚湯頭的拉麵道，搭配各地知名賞櫻景點和日式小物，讓你一秒置身日本。

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台灣人一向是日本旅遊市場大戶，從去年疫情開始後，不少哈日族更因為不能前往日本哀鴻遍野，不過講究日式和風好味道的拉麵道也看準市場，一解日本控的旅遊癮，濃厚的湯頭、Q勁有彈性的麵條、配上肉塊、海帶等配菜，吃一杯熱氣騰騰、香味濃郁的拉麵，彷彿就像坐在日本櫻花林下，體驗美好的春日光景。

▲吃一碗熱氣騰騰、香味濃郁的拉麵，彷彿就像坐在櫻花林下體驗美好的春日光景。（圖／資料照片）
▲吃一碗熱氣騰騰、香味濃郁的拉麵，彷彿就像坐在櫻花林下體驗美好的春日光景。（圖／資料照片）

在日本，「茶道」是一門專研泡茶文化的學問，而「拉麵道」則是專研拉麵文化的學問，在追求道地日式風味的同時，也用心將台灣人的口味一併考慮，將日本拉麵的精緻優雅文化完整呈現，讓人吃了不禁說出：「好幸福啊！」

說到賞櫻熱門景點，淡水天元宮絕對是北台灣不能錯過的熱點之一，而有「上帝部落」之稱的司馬庫斯，除了著名的神木步道外及部落文化外，每到櫻花季更是吸引遊客前往，另外，種有山櫻花、昭和櫻等10餘種櫻花，更以罕見的獨特品種「粉紅佳人」聞名的武陵農場櫻花景緻更是壯觀，現在就帶上拉麵道出發吧！

無暇出遊的小資上班族也不用苦惱，跟著溫妮、圓圓和泱泱一起，用粉色調的夢幻少女風穿搭，或是傳統的日式服飾、髮飾，搭配簡單的日本風格小物，讓平常沉悶的辦公室化身為初春和風的賞櫻場景，一解上班族不能去日本的鬱卒憂傷。

▲拉麵道將日本拉麵的精緻優雅文化完整呈現，讓人吃了不禁說出：「好幸福啊！」（圖／資料照片）
▲拉麵道將日本拉麵的精緻優雅文化完整呈現，讓人吃了不禁說出：「好幸福啊！」（圖／資料照片）
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