NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

缺水就漲水費　中市議員批政府真會賺錢

記者柳榮俊/台中報導

2021-03-17 16:53:13

缺水就漲水費　中市議員批政府真會賺錢
▲水利署突襲擬調漲水費，市議員黃馨慧表示，中央不檢討台水舊管汰換緩慢，卻將手伸向民眾荷包(圖／柳榮俊攝2021.3.17)
國內缺水民生用水拉警報，水利署突襲擬調漲水費。今(17)日台中市議員黃馨慧質詢表示，台中漏水率全國前三名、漏水量卻高居全國第一，中央不檢討台水舊管汰換緩慢，地下水管破管頻傳，卻將手伸向民眾荷包，已宣布擬調漲民生水費、高用戶漲幅甚至高達六成。可能引發下一波民生物價飛漲，在疫期薪水倒退嚕之際，真的應驗「有政府、會賺錢」，當場要求盧市府研擬穩定物價對策。
我是廣告 請繼續往下閱讀
黃馨慧表示，水利署新聞表示「90%用戶不受影響」，但這句「話術」根本沒有考慮到高用水戶，有可能就是小吃攤、餐飲店、洗車場、美容院、游泳池等等民生或運動業者，將面臨沉重用水成本壓力，可能連帶引發民生物價再一波上漲，台中市政府應盡速研擬穩定物價對策。
黃馨慧指出，105年台中地價稅調漲，還有蔡政府完全執政至今，近期已經「擬調漲」或「已調漲」勞保、健保、油價、電費、水費等等，通通都說「大部分民眾不受影響」，事實卻是民生物價連動漲價，民眾「薪水倒退嚕」生活壓力愈來愈大。這次是缺水就漲水費，下次缺什麼、政府是不是就要漲什麼？
黃馨慧質疑，完全執政、完全不負責？蔡政府執行「非核家園」，宣示2025年再生能源目標佔比總發電量20%，但檢視2020年目標值9%、實際值僅5.4%。距離2025年不到5年，屆時再生能源發電配比無法達標，核能又除役，中火是不是要增加燃煤量？中油會不會因為增加燃氣機組，擴建台中港天然氣接收站？
黃質疑，蔡政府從106年連續3年編列「前瞻基礎建設」預算，金額高達上兆餘元民眾納稅錢，有多少用在發展再生能源？有多少用在水管汰舊換新？事關國家未來20、30年基礎建設與地方發展及民眾權益，請中央調漲民生水費前，先說清楚講明白。
關鍵字

NOW民調中心

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
3月12日，北歐的丹麥、挪威及冰島三國宣布暫緩施打AZ疫苗，後續包括荷蘭、義大利等國家也宣布暫緩施打該疫苗。若指揮中心宣布可免費施打AZ新冠疫苗，您會？

3月12日，北歐的丹麥、挪威及冰島三國宣布暫緩施打AZ疫苗，後續包括荷蘭、義大利等國家也宣布暫緩施打該疫苗。若指揮中心宣布可免費施打AZ新冠疫苗，您會？

繼續作答
因為疫情，台灣邊境管制已經超過1年了，放開帛琉旅遊泡泡，你會想嘗試嗎？

因為疫情，台灣邊境管制已經超過1年了，放開帛琉旅遊泡泡，你會想嘗試嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

情侶之間可以互查手機嗎?

可以
不可以
47.06%52.94%
2021-03-17-2021-03-23

丹丹ＶＳ峮峮！在您心中您認為誰的人氣更高？

丹丹
峮峮
10%90%
2021-03-17-2021-03-23

雙帥對決！蔣萬安 VS 吳宜農，您覺得誰最帥？

蔣萬安
吳宜農
68.32%31.68%
2021-03-16-2021-03-22

你會為了想免費吃壽司而改名叫「ㄍㄨㄟ ㄩˊ」嗎？

不會
0%0%
2021-03-17-2021-03-21
即時
推薦閱讀