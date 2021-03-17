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大陸捧重金邀侯佩岑錄影　驚爆「與周杰倫有關係」

娛樂中心／綜合報導

2021-03-17 17:40:19

▲侯佩岑（左圖）上大陸實境秀竟和周杰倫有關？（圖／芒果tv、周杰倫IG）
▲侯佩岑（左圖）上大陸實境秀竟和周杰倫有關？（圖／芒果tv、周杰倫IG）
林月雲在陸綜《婆婆和媽媽》再提過往不倫戀情，與女兒侯佩岑相擁而泣，傳出母女倆參加該季錄影酬勞達6500萬台幣，雖然經紀公司否認，但仍被輿論罵翻。近來，好奇大陸砸重金請侯佩岑上節目的疑問越來越多，據傳，這背後與她的前男友周杰倫有關。
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▲▼林月雲重提黑歷史，女兒侯佩岑（右圖）遭波及。（圖／婆婆和媽媽微博、芒果tv、侯佩岑臉書）
▲▼侯佩岑和老公黃伯俊（下圖左）、媽媽林月雲（上圖左）參加陸綜。（圖／婆婆和媽媽微博）
▲▼侯佩岑和老公黃伯俊（下圖左）、媽媽林月雲參加陸綜。（圖／婆婆和媽媽微博）
其實，侯佩岑過去在大陸的知名度不算高，這次陸方卻捧著大把鈔票邀她錄實境秀，原因何在？據《聯合報》報導，一名長期偷拍中、台藝人的狗仔透露，天王周杰倫的多位前女友中，大陸民眾對侯佩岑的興趣最高，每次有相關新聞都會創下極高點閱率。
該位狗仔更說，侯佩岑近來在大陸受矚目的程度超乎想像，就連「J女郎」裡知名度最高的蔡依林也望塵莫及，例如每次接到委託偷拍名單，侯佩岑一定是最受關注的，他分析，因為侯的身世、經歷最具戲劇性，交往過的對象除了周杰倫，還有連勝文，都讓觀眾非常感興趣。
事實上，大陸觀眾愛侯佩岑，從日前劉寶傑轟她和林月雲為拿6500萬酬勞「臉都不要」的反應，就可略知一二，當時微博上出現不少支持侯佩岑的言論，「比起如今網路那些惡意輿論，我還是更信任真正跟她（侯佩岑）在一起生活、工作、相處過的人的欣賞評價」、「侯主播人是真的不錯，小S在節目裡也說本以為侯這個人太假，但後面很佩服她，長輩的事就不要牽連孩子了吧」、「她的母親雖然不可原諒，她我覺得還滿慘的，這樣的家庭誰難受誰知道...」（編輯：楊穎軒）
▲▼大陸觀眾愛看侯佩岑。（圖／婆婆和媽媽微博）
▲▼大陸觀眾愛看侯佩岑。（圖／婆婆和媽媽微博、資料照）
▲大陸觀眾愛看侯佩岑。（圖／資料照）
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