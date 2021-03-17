大陸捧重金邀侯佩岑錄影 驚爆「與周杰倫有關係」
娛樂中心／綜合報導
2021-03-17 17:40:19
我是廣告 請繼續往下閱讀
其實，侯佩岑過去在大陸的知名度不算高，這次陸方卻捧著大把鈔票邀她錄實境秀，原因何在？據《聯合報》報導，一名長期偷拍中、台藝人的狗仔透露，天王周杰倫的多位前女友中，大陸民眾對侯佩岑的興趣最高，每次有相關新聞都會創下極高點閱率。該位狗仔更說，侯佩岑近來在大陸受矚目的程度超乎想像，就連「J女郎」裡知名度最高的蔡依林也望塵莫及，例如每次接到委託偷拍名單，侯佩岑一定是最受關注的，他分析，因為侯的身世、經歷最具戲劇性，交往過的對象除了周杰倫，還有連勝文，都讓觀眾非常感興趣。事實上，大陸觀眾愛侯佩岑，從日前劉寶傑轟她和林月雲為拿6500萬酬勞「臉都不要」的反應，就可略知一二，當時微博上出現不少支持侯佩岑的言論，「比起如今網路那些惡意輿論，我還是更信任真正跟她（侯佩岑）在一起生活、工作、相處過的人的欣賞評價」、「侯主播人是真的不錯，小S在節目裡也說本以為侯這個人太假，但後面很佩服她，長輩的事就不要牽連孩子了吧」、「她的母親雖然不可原諒，她我覺得還滿慘的，這樣的家庭誰難受誰知道...」（編輯：楊穎軒）
NOW民調中心
我是廣告 請繼續往下閱讀
PK擂台
情侶之間可以互查手機嗎?
47.06%52.94%2021-03-17-2021-03-23
丹丹ＶＳ峮峮！在您心中您認為誰的人氣更高？
10%90%2021-03-17-2021-03-23
雙帥對決！蔣萬安 VS 吳宜農，您覺得誰最帥？
68.32%31.68%2021-03-16-2021-03-22
你會為了想免費吃壽司而改名叫「ㄍㄨㄟ ㄩˊ」嗎？
0%0%2021-03-17-2021-03-21
即時