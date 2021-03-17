特企／第三屆「Miss SAKE Taiwan」冠亞軍誕生

Miss SAKE Taiwan實行委員會於日前在乾杯集團旗下「麻辣45本店」舉辦『2021 Miss SAKE Taiwan最終選拔會 』。經過書面審查及最終面試後，從眾多募集者中選出了「2021 Miss SAKE Taiwan」冠軍林立明（Mei）及亞軍曹軒瑄(宣琳Lilin)。冠亞軍可獲得由贊助廠商所提供的禮品，林立明（Mei）將擔任親善大使以日本傳統文化的「日本酒」為中心同時宣傳日本文化魅力。公益財團法人日本台灣交流協會台北事務所代表(相當於大使)泉裕泰先生也親臨會場與大家打招呼。

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Miss SAKE為了將日本酒及傳統日本文化魅力推廣至全日本以及世界各地，特別舉辦Miss SAKE選拔活動，期望藉由選拔找到知性與美兼具的親善大使，將美好的日本文化與日本酒帶給全世界的人們。Miss SAKE選拔盛事為2013年9月起正式啟動的一般社團法人組織活動。在外務省，農林水產省，國稅廳，觀光聽，日本酒造組合中央會等後援之下，並於同年10月舉辦選拔會，第一屆「2014 ミス⽇本酒（2014 Miss SAKE）」正式誕生。

自開辦起八年以來除了日本本地外，在夏威夷、紐約、倫敦、米蘭、巴塞隆納、雪梨、香港、台灣等世界各國亦陸續以日本酒作為契機推廣日本的食文化及日本觀光宣傳，一年出席400場以上的活動。於2016年，海外第一屆的Miss SAKE USA在紐約誕生。美國知名財經報紙華爾街日報以「沒有穿著泳衣的女性顯示尊嚴及平等的文化事業」報導，獲得高度評價。邁入第八年的2021 Miss SAKE以日本酒為主軸的新文化事業，伴隨著日本國內及擴展海外選拔會，持續發展下去。

日本與台灣的交流向來密切，日本也是台灣民眾最喜歡旅遊觀光的國家，「Miss SAKE Taiwan」是為了在台灣選出結合知性與美麗的親善大使，以便將擁有高人氣與傳統的日本酒與日本文化魅力傳達給更多台灣民眾而設立。Miss SAKE Taiwan今年邁入第三年，今年獲選的日本酒小姐冠亞軍分別為林立明小姐（Mei）及曹軒瑄小姐(宣琳Lilin) ，將會代表台灣成為親善大使，將致力於連結台灣與日本，出席各式豐富活動，積極的向台灣傳達日本之美，活躍於各地促進日本酒在台灣的知名度，促進文化交流，更鼓勵本地消費者深入探索日本。

2021Miss SAKE Taiwan冠軍林立明小姐（Mei）擁有中日主持與平面拍攝模特兒經驗，對於這次的獲選表示「能在眾多優秀的候選人中脫穎而出並拿到冠軍，深感榮幸與開心。特別要感謝這次評審們及各個贊助公司與後援單位。從小因被日本文化所吸引進而開始學習日文，畢業後也透由在日商公司工作體驗到許多日本傳統文化魅力與日本酒的美味。希望透過我的開朗與笑容將日本酒與日本文化魅力推廣至台灣及全世界的朋友們，還請大家多多指教」。

2021Miss SAKE Taiwan亞軍宣琳（Lilin）目前是中華職棒樂天桃猿啦啦隊的成員，同時也是台灣女藝人。宣琳（Lilin）對於這次的獲選表示「很榮幸可以擔任2021miss sake taiwan的亞軍代表，讓一直對日本文化很有熱情的我多了一個機會可以在清酒上面鑽研。因為疫情關係對於無法去日本工作感到遺憾，所以在這個時期能有這個機會多接觸到日本相關工作真的感到無比欣喜。也期望未來可以透過鑽研後，把更多專業分享給台灣的更多朋友們，更期許可以用個人的感染力來推廣這個活動！在這樣疫情艱辛的時刻裡也讓大眾記得和想念日本的美好。那麼，接下來也請多多指教」。



