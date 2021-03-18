房市／自住買盤威力 平鎮房貸金額創新高
生活中心/綜合報導
2021-03-18 08:46:48
金融聯徵中心資料顯示，去（109）年第四季平鎮平均授信額度創新高，達603萬元；在地房仲表示，桃園疫情回穩不影響房價，也讓過去觀望期待降價的自住買盤紛紛出籠，推升房市價量，平鎮受首購族青睞，從平鎮市區到較遠的南勢重劃區房價全面上揚。
金融聯徵中心統計桃園市平鎮區房貸申貸資料，去年第四季平均授信額度為603萬創新高，若以貸款成數7.9成回推，總價約為763萬，若進一步分析平鎮各路段，以南勢重劃區的大興街申貸件數55件最多，且該區段平均授信額度654萬，若以貸款7.9成回推，總價約827萬。信義房屋平鎮店專員宋律吾表示，平鎮國中近期附近有1、2棟新建案陸續交屋，由於屋齡新，又以24至38坪的標準二、三房，單價開價26至28萬，總價也相對較高，這是拉高平鎮區的房貸平均授信額度原因之一。不過，宋律吾表示，平鎮房價節節攀升，平鎮市區因有桃園鐵路地下化設站的交通建設、自中壢市區溢出的買盤帶動，就連南勢重劃區也受平鎮市區溢出的買盤，平鎮整區房價都有顯著漲幅，也讓平鎮的房貸平均授信額度創新高。\近期有許多累積已久的觀望買方紛紛出籠，宋律吾觀察，這些自住買方從105年實施房地合一稅開始，一路觀望期待降價，歷經去年底打炒房政策、年前疫情等外在因素，等到年後發現疫情回穩後房價仍無下降的跡象，成為他們決定由租轉買的「最後一根稻草」，也帶動平鎮房市的交易價量。宋律吾進一步說明，南勢重劃區過去的主要買盤多為附近平鎮工業區的園區客，但近期有許多覺得平鎮市區房價太高的首購族，也轉移至南勢重劃區購屋，半年前還買的到三房總價600萬的房屋，現要總價7、800萬才買的到。