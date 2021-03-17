高雄第1季開發區土地標售進帳17億 標脫率約78％
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-03-17 20:21:20
高雄市政府地政局今（17）日辦理今年第1季開發區土地標售，計有35標封參與投標，共標出7標7筆土地，合計標售金額17億530萬餘元，標脫率約78％。
對於有人質疑市府賣祖產，地政局長陳冠福重申，定期公開標售抵費地，是重劃區地主依平均地權條例等法令規定，抵付重劃費用的土地，並非所謂的「祖產」，抵費地標售原本就是合法、且是巿地重劃後必要的法定處分程序，歷任巿長均按法令規定辦理。陳冠福說，抵費地標售是採市場機制公開招標，目的是償付開發成本，若有盈餘，將依規定留供重劃區內增添建設，並回饋巿庫。本季最受矚目之第87期重劃區1筆角地，位於岡山區鵬程路及鵬程東一路，面積約1115坪，因近省道台1線及捷運南岡山站，附近又有公16、公17、兆湘國小、陽明及劉厝公園，生活機能佳，共有 7家投資人搶進，最後以總價6億5898萬餘元標脫，每坪標脫價約59.1萬元，溢價率47.75％，顯見本重劃區的發展潛力受投資人肯定。高雄大學區段徵收區，本季推出3標3筆土地，全數標脫，共吸引21家投資人搶進，為本次標售投標封最多的開發區，其中1筆大面積住三用地，面積約1861坪，位於大學23街，為本季標封數及溢價率最高者，共有12家投資人競標，最後以8億88萬元標脫，每坪標脫價約43萬元，溢價率53.11％；1筆商三用地，面積約244坪，位於大學二十街，因近高雄大學正門及藍田公園，區位佳，亦有8封投標封搶進，以9188萬餘元標脫，每坪標脫價約37.5萬元，溢價率29.04％；另1筆商三土地約238坪，臨17米大學二十九路，以每坪 28.3萬元標脫。第77期重劃區位處前鎮區與鳳山區交界處，鄰近國道1號高速公路五甲交流道及88快速道路，交通十分便利，重劃後成為建商推案之重點地區，本季1筆199坪土地，臨代德一街與代德二街，共有5家投資人競標，以每坪38.4萬元標脫，溢價率27.59 ％。另第82期重劃區及湖內農地重劃區各推出1筆土地，亦順利標脫。綜觀本次標售結果，本季開發區土地推出9標9筆土地，吸引35標封參與投標，共標出7標7筆土地，除中都重劃區及第77期重劃區各1筆土地，因個別條件不符巿場需求，致無人參與投標外，其餘土地皆順利標脫，以第87期重劃區及高雄大學區段徵收區買氣最佳。顯見大高雄開發區土地，因公共設施完善、生活機能健全，又有重大建設加持，利多不斷，投資人看好大高雄房地產發展。