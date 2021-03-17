元大證券蟬聯大贏家 抱走財富管理7大獎項
財經中心／綜合報導
2021-03-17 19:34:12
副總統賴清德今（17）日出席2021《財訊》財富管理大獎頒獎典禮，他肯定國內金融機構在財富管理上的付出。其中最大贏家為蟬聯獲獎最多的元大證券，今年抱走最佳證券財管等7個獎項，其次為獲得最佳證券服務獎等6個獎項肯定富邦證券，其餘得獎的金融單位，都屬於投資人心目中高度肯定的財富管理品牌。
賴清德在「2021財訊財富管理大獎」頒獎典禮上肯定金融機構在財富管理上的付出。他提到，台灣財富增加，不理財錢會變薄，可見財富管理更顯重要。另外因氣候變遷，零碳排放等趨勢，許多國際大廠都要求零碳排放，以碳排放做為關鍵力量，台灣企業要跟進需要金融機構的幫忙，台灣需要運用金融機構的財富管理與民眾的力量支持台灣創造雙贏。賴清德說，香港因民主問題造成金融地位動搖，金管從去年開始陸續鬆綁，提供多元商品以服務國際投資客，金管會持續跟業界溝通、逐步開放，發揮創新迎接國際投資客，希望金融機構能扮演推動台灣前進國際趨勢的助力。而根據《財訊》近四年的調查，台灣投資人以35至45五歲的青壯族為主，其次是46至55歲的熟齡族，而35歲以下的年輕人占整體比率約20%在平均年收入上，以今年調查來看，收入在80萬到100萬元的占45.8%，100至150萬元占26.8，說明不少民眾希望能透過投資為個人財富增值。財訊表示，得獎的金融單位都是投資人心目中高度肯定的財富管理品牌。本國銀行最佳財管獎項由中國信託、國泰世華、台新拿下；滙豐與渣打則拿下外商銀行最佳財管獎。不過最大贏家是繼續蟬聯獲獎最多的元大證券，抱走最佳證券財管等7個獎項；緊追在後的富邦證券也獲得最佳證券服務獎等6個獎項肯定；星展銀行則拿下最佳外銀服務獎等5個獎項。