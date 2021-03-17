拼免費壽司 台中一天21人更改「鮭魚系列」名字

日本迴轉壽司「壽司郎」推出諧音哏促銷活動，今明2天只要姓名跟「鮭魚」同音同字者，即可享上限6人免費優待，為此在各地掀起改名潮。台中市截至17日下午5時，共有21人申請更改「鮭魚系列」名字。台中市民政局表示，依姓名條例，每人申請改名以3次為限，由於改名紀錄會在戶籍謄本留下一輩子，如為免費吃壽司而改名，實應三思而行。

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民政局長吳世瑋說，截至17日下午5時，台中市申請改名的21人中，改名「鮭魚」者有10人、其他分別有「帥鮭魚王者改名來吃壽司郎賠錢賠的爽不爽」、「無情爆吃鮭魚流氓」、「鮭魚全部都給我端上來」、「鮭魚丼飯」、「帥鮭魚」、「宇智波鮭魚」、「鮭魚肚」、「鮭魚主席」、「覺得鮭魚湯豪豪喝」、「高價鮭魚」、「鮭魚這個名字是為了壽司郎改的」等等。

西區戶政所指出，今天上午有名女大生申請要改名，細看竟改成「鮭魚丼飯」，為求慎重跟女大生確定再三，女大生直言不諱是因為壽司店的免費吃壽司活動而來，吃完會再申請改回原名。

民政局長吳世瑋說，依姓名條例第9條第6款規定，名字中若有字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因者，可申請改名，但以三次為限。由於字義粗俗不雅或有特殊原因，並無統一裁量標準，因此只要民眾提出申請，戶政事務所皆會受理，每人以三次為限。

吳局長說明，由於本次壽司店活動符合要件者，優惠折抵不限次數及食用盤數，但一桌上限6人，如以當日前往用餐2次，以每盤單價40，平均每人吃10盤，則當日即可省下近9,600元(6人*40元*10盤*2次)的餐費，而改名規費1次80元，之後再改回原名也只需支付規費80元，以160元的成本，2日便可節省1萬9,200元的餐費，或許是造成民眾前往改名的極大誘因。

吳局長重申，《姓名條例》規定，每個人改名以三次為限，由於改名紀錄會在戶籍謄本留下一輩子，對於後續如遇有相關需檢具戶籍謄本資料時，後悔就來不及。為此，提醒民眾如為免費吃壽司而改名，實宜三思而行。