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重啟核四一場鬧劇？黃暐瀚：日人恐核反核卻並未「廢核」

新頭殼newtalk

2021-03-17 22:59:08

▲ （圖／新頭殼）
▲ 重啟核四公投將在今年8月登場，名嘴黃暐瀚表示，日本人恐核反核卻也並未「廢核」。（圖／新頭殼）
重啟核四公投將在今年8月登場，近期國內盛傳「中廣核（中國廣核集團）」評估核四機組移地中部重建運轉可能性，後遭台中市長盧秀燕駁斥台中人堅決反對；而侯友宜強烈要求核廢料移出新北的同時，前總統馬英九卻支持核四在新北原地重啟。針對國民黨內核電政策莫衷一是的立場，名嘴黃暐瀚表示，日本人恐核反核卻也並未「廢核」。
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黃暐瀚稍早在臉書寫下，十年前，日本發生駭人聽聞的「三一一大地震」，連帶引起「福島核災」。事件發生之後，2011年日本民眾「反核」或說「恐核」的民調，高達八成，2013年，日本進入「全廢核」階段，整整兩年的時間，沒有一座核電廠，在日本運作。但，也只維持了兩年。
兩年之後，2015年，位於鹿兒島的川內核電廠，首先恢復運轉。直到今天，日本恢復運轉的核電廠，共有6座、10個機組已經重啟運轉。分別是鹿兒島的川內核電廠1號機及2號機；佐賀縣的玄海核電廠3號機及4號機；福井縣的高濱核電廠3號機及4號機，大飯核電廠的3號機及4號機；愛媛縣的伊方核電廠3號機；以及宮城縣的女川核電廠2號機。
黃暐瀚分析，日本人恐核，反核，但卻也並未「廢核」。核能的使用，是一種選擇。它代表著一種危險性，但也帶來經濟效益，以及穩定發電與不造成空氣污染的價值。要不要重啟核四，可以討論，在台灣，持贊成或反對意見的人，我認為都應該給予尊重，給予充分的論述空間。
但把「重啟核四」跟「核四蓋在台中」兩個議題，弄混在一起，那就真的太瞎了。
先別問馬英九、盧秀燕「同不同意」，就算全台灣人都同意，連台中人也同意，該怎麼「搬」去台中？誰先來說明一下，如何可以做到？先是有記者去問馬英九「要不要把核四移去台中」，再發動大批台中民進黨市議員，對市長盧秀燕進行「秀燕包圍網」，要逼盧秀燕給個答案，很明顯，這就是一個轉移焦點的政治套路。
黃暐瀚質疑，核電廠的設置，是地方首長單獨可以決定的嗎？這群關心台中會不會有核電廠的議員們（就算要設，也該是核五，怎麼會是核四？），你們該問的對象，不是盧秀燕，而是「原能會主委」，而是「蘇貞昌院長」，而是「蔡英文總統」，好嗎？比瞎還瞎的質詢，我真的無言以對。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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