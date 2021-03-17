重啟核四一場鬧劇？黃暐瀚：日人恐核反核卻並未「廢核」

先別問馬英九、盧秀燕「同不同意」，就算全台灣人都同意，連台中人也同意，該怎麼「搬」去台中？誰先來說明一下，如何可以做到？先是有記者去問馬英九「要不要把核四移去台中」，再發動大批台中民進黨市議員，對市長盧秀燕進行「秀燕包圍網」，要逼盧秀燕給個答案，很明顯，這就是一個轉移焦點的政治套路。黃暐瀚質疑，核電廠的設置，是地方首長單獨可以決定的嗎？這群關心台中會不會有核電廠的議員們（就算要設，也該是核五，怎麼會是核四？），你們該問的對象，不是盧秀燕，而是「原能會主委」，而是「蘇貞昌院長」，而是「蔡英文總統」，好嗎？比瞎還瞎的質詢，我真的無言以對。新聞來源為Newtalk 新頭殼
先別問馬英九、盧秀燕「同不同意」，就算全台灣人都同意，連台中人也同意，該怎麼「搬」去台中？誰先來說明一下，如何可以做到？先是有記者去問馬英九「要不要把核四移去台中」，再發動大批台中民進黨市議員，對市長盧秀燕進行「秀燕包圍網」，要逼盧秀燕給個答案，很明顯，這就是一個轉移焦點的政治套路。黃暐瀚質疑，核電廠的設置，是地方首長單獨可以決定的嗎？這群關心台中會不會有核電廠的議員們（就算要設，也該是核五，怎麼會是核四？），你們該問的對象，不是盧秀燕，而是「原能會主委」，而是「蘇貞昌院長」，而是「蔡英文總統」，好嗎？比瞎還瞎的質詢，我真的無言以對。新聞來源為Newtalk 新頭殼