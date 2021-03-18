印度第二波疫情來襲　莫迪籲採迅速果斷步驟

（中央社記者康世人新德里17日專電）印度正迎來第2波武漢肺炎疫情衝擊，印度總理莫迪今天以視訊與印度各省市首長召開會議，對馬哈拉什特拉省和旁遮普省激增病例感到憂心，呼籲採取迅速果斷的步驟應對。
綜合今日印度（India Today）等印度媒體報導，莫迪在與印度各省市首長視訊會議上指出，過去幾週，印度70個縣市通報的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）新增病例成長了150%。莫迪又說，到目前為止，一些做好防護可稱為安全的地區，新增武漢肺炎病例也有所增加。因此，莫迪強調，「我們必須立即阻止正在出現的第二波COVID-19疫情；為此，我們必須採取迅速而果斷的步驟。」莫迪指出，印度人罹患2019冠狀病毒疾病的康復率達96%，死亡率是全球最低，但大家不應以此過度自信，這項成功也不應演變為防疫疏忽，現在必須積極主動，在任何必要地區都可建立微型遏制區，不應寬大處理。印度疫情最嚴重的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）等5、6個省市，最近每日新增病例激增，全印度從先前每日新增1萬多例或低於1萬例，增加到最近的2萬多例。尤其過去1週，印度新增病例更出現去年12月中旬以來的高峰，今天更紀錄了今年以來單日新增病例最高記錄，印度各地過去24小時共通報新增2萬8903例。截至今天，印度累計武漢肺炎病例達到1143萬8734例，仍居全球第二，死亡人數達到15萬9082人。此外，莫迪也點名北方省（Uttar Pradesh）、泰倫加納省（Telangana）和安德拉省（Andhra Pradesh）出現浪費疫苗的情形。莫迪說，應非常認真思考2019冠狀病毒疾病疫苗浪費的問題，泰倫加納省和安德拉省浪費的疫苗超過10%，在北方省的浪費情況也幾乎相同；各地應審視和調查為什麼出現浪費疫苗情形，也必須監控相關情況。印度從1月16日展開全球規模最大的3億人接種武漢肺炎疫苗計畫，首波先針對醫護人員和第一線工作人員，並從3月1日起對60歲以上及罹患糖尿病等慢性病的高危險群民眾接種疫苗。根據印度時報（Times of India）報導，截至昨天，印度已為3480萬人接種武漢肺炎疫苗，居全球第二。但因印度本土研製的Covaxin疫苗在尚未完成第3期臨床實驗，便獲得印度政府緊急使用授權，讓醫護和第一線人員對這款疫苗喪失信心而拒絕施打，迄今只有50%的醫護人員和第一線工作人員施打第1劑疫苗。（編輯：韋樞） 1100317