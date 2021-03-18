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劉鮭魚爽吃整桌壽司！店員結帳驚吐「9字」　他一秒臉綠

編輯中心/綜合報導

2021-03-18 06:57:32

▲有網友在 PTT 八卦版提到，兩間高人氣的連鎖迴轉壽司店「壽司郎」和「藏壽司」總是大排長龍，好奇詢問大家比較偏好哪一間？豈料，眾人的答案竟一面倒。（圖／翻攝自壽司郎臉書）
▲壽司郎近日推出優惠活動，只要名字叫做「鮭魚」可享整桌免錢，吸引不少民眾跑去改名。（圖／翻攝自壽司郎臉書）
日本知名連鎖迴轉壽司店「壽司郎」近日舉辦優惠活動，只要名字叫做「鮭魚」的人就可以免費吃壽司，結果活動一堆出，不少人立刻衝去戶政事務所改名，並且開團吃免費壽司。對近日，一名網友將自己改名為「劉鮭魚」後，跑去爽吃整桌壽司，沒想到結帳時，店員講了「7字」讓他瞬間臉綠，貼文引發熱議。
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原PO在臉書社團「爆廢1公社」貼出照片，只見照片是一張身分證，一名劉姓男子跟風改名為「劉鮭魚」，就為了到壽司郎大吃特吃，其身分證背後還是許多吃完迴轉壽司的空盤，看來已經飽餐一頓，不過結帳時，店員卻告訴他「這不是我們家的活動」，讓他瞬間臉垮掉。
▲結果「劉鮭魚」先生搞錯活動店家，跑到藏壽司用餐後，店員才告訴他「這活動不是我們家的」。（圖／爆廢1公社）
▲結果「劉鮭魚」先生搞錯活動店家，跑到藏壽司用餐後，店員才告訴他「這活動不是我們家的」。（圖／爆廢1公社）
原來，該名「劉鮭魚」並未搞清楚活動的店家是「壽司郎」，結果跑到另一間日本知名連鎖迴轉壽司店「藏壽司」用餐，爽吃整桌的壽司之後，店員才告知他真相，這也讓他傻眼表示「都吃完了，店員才說這不是我們家的活動.....」最後只能自掏腰包結清餐費。
貼文一出，網友紛紛回應「真的太好笑了」、「出事啦！阿北」、「這個比改誇張的名字還好笑」、「我笑到不行哈哈哈哈」、「太天兵了吧，都改名了還能搞錯店」、「店員應該想說太棒了，遇到笨蛋XD」、「正所謂同鮭於盡」、「看來只好今天再去吃壽司郎回本一下」。（編輯：張嘉哲）
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