劉鮭魚爽吃整桌壽司！店員結帳驚吐「9字」 他一秒臉綠
編輯中心/綜合報導
2021-03-18 06:57:32
日本知名連鎖迴轉壽司店「壽司郎」近日舉辦優惠活動，只要名字叫做「鮭魚」的人就可以免費吃壽司，結果活動一堆出，不少人立刻衝去戶政事務所改名，並且開團吃免費壽司。對近日，一名網友將自己改名為「劉鮭魚」後，跑去爽吃整桌壽司，沒想到結帳時，店員講了「7字」讓他瞬間臉綠，貼文引發熱議。
原PO在臉書社團「爆廢1公社」貼出照片，只見照片是一張身分證，一名劉姓男子跟風改名為「劉鮭魚」，就為了到壽司郎大吃特吃，其身分證背後還是許多吃完迴轉壽司的空盤，看來已經飽餐一頓，不過結帳時，店員卻告訴他「這不是我們家的活動」，讓他瞬間臉垮掉。原來，該名「劉鮭魚」並未搞清楚活動的店家是「壽司郎」，結果跑到另一間日本知名連鎖迴轉壽司店「藏壽司」用餐，爽吃整桌的壽司之後，店員才告知他真相，這也讓他傻眼表示「都吃完了，店員才說這不是我們家的活動.....」最後只能自掏腰包結清餐費。貼文一出，網友紛紛回應「真的太好笑了」、「出事啦！阿北」、「這個比改誇張的名字還好笑」、「我笑到不行哈哈哈哈」、「太天兵了吧，都改名了還能搞錯店」、「店員應該想說太棒了，遇到笨蛋XD」、「正所謂同鮭於盡」、「看來只好今天再去吃壽司郎回本一下」。（編輯：張嘉哲）