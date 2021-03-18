NBA／生涯第100場40+！Harden大三元 送籃網登東區龍頭
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-18 10:37:06
雖然主將Kevin Durant仍然還沒回歸，但在超級球星James Harden加入後，布魯克林籃網似乎真的成為了一支足以爭奪冠軍的球隊，今(18)日又以124:115擊敗印第安那溜馬，拿下6連勝，戰績升到西區第一。
Harden來到籃網之後，主要專心在組織上，不過他在過去幾季一直都是聯盟最好的得分手，今天對溜馬Kyrie Irving缺陣，他也無保留的釋放了自己可怕的火力，轟下40分、15助攻和10籃板的「大三元」數據。這是Harden生涯第100場拿到40以上的比賽，在聯盟史上僅次於Wilt Chamnerlain的271場、Michael Jordan的173場、Kobe Bryant的122場，排名史上第4。籃網其他球員方面，Joe Harris射下19分，DeAndre Jordan攻下10分、5個籃板，Bruce Brown斬獲11分，Jeff Green攻得15分。溜馬主控Malcolm Brogdon得到24分，Caris LeVert面對老東家得了19分、5次助攻，明星中鋒Domantas Sabonis也拿到「大三元」，繳出18分、11籃板和11助攻的數據。本賽季開始至今，籃網三巨頭Haden、Durant和Irving一共只一起出賽了7場比賽，也就是說現在的陣容還遠遠非他們的「完全體」，等到傷兵回歸，並完成磨合，實力應會更加可怕。在近期76人因為「一哥」Joel Embiid缺陣的情況下，籃網急起直追，在今天費城敗給公鹿後，雙方戰績都是28勝13敗，並列東區第一。