福原愛被爆不倫也要保護！日媒體人曝「驚人內幕」

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▲日本媒體人廣橋賢藏透露，福原愛的事情已被下達封口令。（圖／翻攝國興衛視YouTube）

▲廣橋賢藏爆料，《週刊文春》、《女性SEVEN》對於福員愛的報導內容，都是福原愛的經紀公司在自導自演。（圖／翻攝國興衛視YouTube）

編輯人覺得至少《文春》就是自導自演的，報導內容全部都是保護小愛的講法，批評江宏傑的一家不對。」