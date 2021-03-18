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福原愛被爆不倫也要保護！日媒體人曝「驚人內幕」

記者吳雨婕/綜合報導

2021-03-18 11:35:02

▲福原愛（右）突然發表負面文章，引發關注，左為丈夫江宏傑。（圖／江宏傑微博）
▲日媒體人爆料，日本人開始保護福原愛（右）的原因。（圖／江宏傑微博）
福原愛日前被日媒爆料與高壯男一起出遊，還住同一家飯店，雖然事後福原愛解釋2人住不同間房，還發表聲明強調沒有外遇，但與江宏傑婚變一事依舊鬧得沸沸揚揚。而近來日本媒體人廣橋賢藏上節目時，透露事件內幕。
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廣橋賢藏透過影像連線的方式，參與錄製節目《台灣好吃驚》，談到江宏傑、福原愛被爆婚變一事，他提到，日媒從這周開始轉為低調談論此事件，原因是福原愛的經紀公司告訴演藝圈的人：「拜託，不要講小愛的事情」，更透露由於福原愛對日本乒乓球界來說很珍貴，爆發婚變、不倫戀的時間點敏感，正是日本籌備東京奧運之際，「所以日本人包括媒體，都要保護小愛，不管她做了不倫戀的事，都一定要保護她。」
▲日本媒體人廣橋賢藏透露，福原愛的事情已被下達封口令。（圖／翻攝國興衛視YouTube）
▲日本媒體人廣橋賢藏透露，福原愛的事情已被下達封口令。（圖／翻攝國興衛視YouTube）
▲廣橋賢藏爆料，《週刊文春》、《女性SEVEN》對於幅員愛的報導內容，都是福原愛的經紀公司在自導自演。（圖／翻攝國興衛視YouTube）
▲廣橋賢藏爆料，《週刊文春》、《女性SEVEN》對於福員愛的報導內容，都是福原愛的經紀公司在自導自演。（圖／翻攝國興衛視YouTube）
廣橋賢藏針對《週刊文春》、《女性SEVEN》報導的內容表示：「《週刊文春》有一點編，編一些保護小愛。」隨後他也爆料，這2家周刊的內容，「都是小愛的經紀公司自導自演，應該是沒錯，被拍照也是，小愛那邊自己搞的，接下來馬上就是小愛的告白，這個很奇怪，編輯人覺得至少《文春》就是自導自演的，報導內容全部都是保護小愛的講法，批評江宏傑的一家不對。」
▲原PO也接著說「福原愛、江宏傑這對夫妻，剛好在同個職業奮鬥，因此格差婚更容易被放大詮釋」。（圖／翻攝自江宏傑臉書）
▲江宏傑（左）、福原愛被爆婚變。（圖／翻攝自江宏傑臉書）
 
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