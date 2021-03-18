貓站長蜜柑超級萌 貓奴小英將「探班」
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-18 12:03:35｜2021-03-18 12:04:40
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總統蔡英文在3月5日在IG發文指出「第一次收到貓咪親手寫的明信片，牠是全國最可愛的捷運站長－ 蜜柑 」，去年的六月，睡覺捲成像橘子一樣的「蜜柑」，通過高捷貓站長的面試，在大家的照顧下，完成新進員工訓練，正式成為站長。總統蔡英文先是感謝同為貓奴的其邁和蜜柑寫明信片寄給她，但仍笑說還好有翻譯蒟蒻 ，不然只有阿才和想想才看得懂了，希望很快有機會到高雄橋頭，給最萌站長探班，看看站長有沒有認真上班！
高雄市長陳其邁今日指出，2月25日探視「貓站長蜜柑」的那天有寫了一張明信片給總統，後來蜜柑也寫了一封明信片，一起寄給總統，因為貓咪比較不習慣出遠門，就希望說總統能夠去橋頭站看一看蜜柑，總統很爽快就答應了。而陳其邁也證實，總統蔡英文明天將要來探班貓站長「蜜柑」，並表示相信蜜柑一定很開心，陳其邁笑說，常去總統官邸，官邸內有貓咪阿才、想想，還有很多搜救犬退役下來的毛小孩，所以家裡很熱鬧，相信阿才和跟蜜柑一定會成為最好的朋友。
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