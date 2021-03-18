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貓站長蜜柑超級萌　貓奴小英將「探班」

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-03-18 12:03:35｜2021-03-18 12:04:40

總統蔡英文在IG貼出貓站長蜜柑寄來的明信片，笑說還好有 翻譯蒟蒻 ，不然只有阿才和想想才看得懂了。（圖／翻攝自IG tsai_ingwen）
▲總統蔡英文在IG貼出貓站長蜜柑寄來的明信片，笑說還好有翻譯蒟蒻 ，不然只有阿才和想想才看得懂了。（圖／翻攝自IG tsai_ingwen）
家有二貓的鏟屎官「貓奴市長」陳其邁，日前特地帶著罐罐來探視高雄捷運橋頭糖廠站的貓站長「蜜柑」，一人一貓也寄明信片給同是貓奴的蔡英文總統，總統收到明信片後，也在IG說希望很快有機會到高雄橋頭，看最萌的站長有沒有認真上班，高雄市長陳其邁今（18）日指出，總統明天要來，相信蜜柑一定會很開心。
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▲全台最「年輕」的貓站長「蜜柑」超可愛。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.02.25）
▲全台最「年輕」的貓站長「蜜柑」超可愛。（圖／記者鄭婷襄攝，資料畫面）
總統蔡英文在3月5日在IG發文指出「第一次收到貓咪親手寫的明信片，牠是全國最可愛的捷運站長－ 蜜柑 」，去年的六月，睡覺捲成像橘子一樣的「蜜柑」，通過高捷貓站長的面試，在大家的照顧下，完成新進員工訓練，正式成為站長。
總統蔡英文先是感謝同為貓奴的其邁蜜柑寫明信片寄給她，但仍笑說還好有翻譯蒟蒻 ，不然只有阿才和想想才看得懂了，希望很快有機會到高雄橋頭，給最萌站長探班，看看站長有沒有認真上班！
▲高雄市長陳其邁寄明信片給同是貓奴的總統蔡英文，邀她下次一起來看貓站長「蜜柑」。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.02.25）
▲高雄市長陳其邁寄明信片給同是貓奴的總統蔡英文，邀她來看貓站長「蜜柑」。（圖／記者鄭婷襄攝，資料畫面）
高雄市長陳其邁今日指出，2月25日探視「貓站長蜜柑」的那天有寫了一張明信片給總統，後來蜜柑也寫了一封明信片，一起寄給總統，因為貓咪比較不習慣出遠門，就希望說總統能夠去橋頭站看一看蜜柑，總統很爽快就答應了。
而陳其邁也證實，總統蔡英文明天將要來探班貓站長「蜜柑」，並表示相信蜜柑一定很開心，陳其邁笑說，常去總統官邸，官邸內有貓咪阿才、想想，還有很多搜救犬退役下來的毛小孩，所以家裡很熱鬧，相信阿才和跟蜜柑一定會成為最好的朋友。
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