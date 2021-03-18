貓站長蜜柑超級萌　貓奴小英將「探班」

希望很快有機會到高雄橋頭，看最萌的站長有沒有認真上班，高雄市長陳其邁今（18）日指出，總統明天要來，相信蜜柑一定會很開心。

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▲全台最「年輕」的貓站長「蜜柑」超可愛。（圖／記者鄭婷襄攝，資料畫面）

× ▲全台最「年輕」的貓站長「蜜柑」超可愛。（圖／記者鄭婷襄攝，資料畫面）

第一次收到貓咪親手寫的明信片，牠是全國最可愛的捷運站長－

」，去年的六月，睡覺捲成像橘子一樣的「蜜柑」，通過高捷貓站長的面試，在大家的照顧下，完成新進員工訓練，正式成為站長。

總統蔡英文先是感謝同為貓奴的其邁

蜜柑寫明信片寄給她，但仍笑說還好有

，不然只有阿才和想想才看得懂了，希望很快有機會到高雄橋頭，給最萌站長探班，看看站長有沒有認真上班！

▲高雄市長陳其邁寄明信片給同是貓奴的總統蔡英文，邀她來看貓站長「蜜柑」。（圖／記者鄭婷襄攝，資料畫面）