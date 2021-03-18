拼多多超越阿里巴巴成中國最大電商 創辦人請辭股價大跌
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-18 12:20:36
中國近期正在加強管控網路平台、科技金融相關的監管措施， 馬雲創立的電商阿里巴巴（Alibaba Group）、金融平台螞蟻（Ant Group）接連調查、要求改整。中國電商平台「拼多多」日前也遭到中國國家市場管理總局開罰，昨（17）日拼多多平台活躍買家數超過阿里巴巴，今（18）日創辦人黃崢，傳出辭去董事長職務。
中國媒體報導，拼多多昨（17）日管間發佈至2020年12月31日的第四季度財報，季度營收265.5億元（人民幣，下同），市場預期192.16億元，去年同期為107.93億元。同時，截至2020年底，拼多多年活躍買家數達7.884億，拼多多於2020年底成為中國用戶規模最大的電商平台。同期阿里巴巴年活躍買家數為7.79億，京東為4.72億。拼多多公布財報的同時，拼多多董事長黃崢發布2021年度致股東信，宣布董事會已批准其辭任董事長，由聯合創始人、現任CEO陳磊接棒。黃崢辭任董事長後，1:10的超級投票權將失效，但黃崢名下的股票在未來3年，將繼續鎖定不出售。黃崢在致股東信中稱，行業競爭的日益激烈甚至異化，讓其意識到傳統的以規模和效率為主要導向的競爭有其不可避免的問題，要改變就必須在核心科技和其基礎理論上尋找答案。辭任董事長後，黃崢將更多結合個人終身興趣，致力於食品科學和生命科學領域的研究。黃崢辭職的消息一出，拼多多的股價一度大跌12.8%，市值蒸發619億美元（約1.73兆台幣），最後股價在北京時間18日凌晨大跌7%，收報149.46美元，《彭博社》指出，拼多多讓原本曾任Google工程師黃崢躋身中國富豪排行榜，拼多多僅創立6年，就成為價值2000億美元的美國上市公司，黃崢身價飆漲至570億美元，成為中國第3大富豪。同時，拼多多近幾年成長快速引起關注，CEO陳磊在出席財報會時表示，2020年平台總訂單量為383億單，較2019年同比增長94%。在2019年197億筆訂單的基礎上，拼多多依舊保持翻倍增長的態勢。2020年，平台實現日均訂單量過億，按此推算，2020年，拼多多活躍用戶的人均年度訂單量達到48.6筆。