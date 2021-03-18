AirPods方便卻不買？「真實慘案」曝 機車族認了：傷透
編輯中心/綜合報導
2021-03-18 12:50:16
藍牙耳機近幾年興起，不少人在選購手機時，也會順便購入一組，方便聆聽音樂、通話使用，其中備受討論的就是蘋果的AirPods，不過，近日就有網友分享「自己使用AirPods時遇到的悲慘經驗」，貼文引發不少機車族熱烈回應。
原PO在「爆廢公社二館」貼文指出「跪求脫下安全帽之後，AirPods Pro的耳機，瞬間掉進排水溝裡的機率有多少？」原來，一名女騎士騎乘機車到達定位之後，脫下安全帽瞬間，扯下AirPods耳機，沒想到就這麼剛好掉進水溝的縫隙中，湊近一看，一邊的AirPods就躺在水溝混濁的水中，根本無計可施。貼文一出，網友紛紛回應「這就是我不買AirPods的原因之一XD」、「雖然我也是iPhone愛好者，但我騎車真的很怕AirPods掉了，很貴」、「我也掉過，不過好險我是乾的水溝XD」、「我上次掉一次就乖乖用回有線了，掉一次四千真的傷透了XD」、「有全罩安全帽一律不敢買藍牙耳機，風險好大XD」、「其實你弄丟的那耳...單買的話可以買一個很高階的安全帽藍芽耳機了....騎車要聽就不要在買Airpods啦」。另外，也有不少網友分享經驗「我的一代耳機有洗衣機認證過還可以用，不用怕繼續撿起來用XD」、「我朋友掉在地上被狗吃掉，肚子還有音樂呢...」、「我掉過一次，還好水溝蓋可以拿起來，而且裡面沒水」、「我之前掉進隔壁機車的引擎裡面，後來找黑手叔叔幫我拿出來的.....」。（編輯：張嘉哲）