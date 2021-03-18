NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

港次劑疫苗將施打　專家：首劑若有副作用不可打

中央社

2021-03-18 16:34:04

▲香港近日傳出多起施打中國製科興疫苗後，死亡或是面癱等副作用的案例，但目前專家都研判與疫苗無關。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港近日傳出多起施打中國製科興疫苗後，死亡或是面癱等副作用的案例，但目前專家都研判與疫苗無關。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者張謙香港18日電）香港當局上月底為市民接種2019冠狀病毒疾病疫苗以來，出現了死亡及過敏等副作用個案，有專家說，如果接種首劑疫苗後出現副作用，就不能接種第2劑。
我是廣告 請繼續往下閱讀
當局自上月26日起為市民施打中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的滅活疫苗「克爾來福」，接著施打中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產的核糖核酸（mRNA）「復必泰」疫苗。
按照規定，首劑和次劑最好相隔28天接種。
政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今天向媒體說，如果市民在接種首劑疫苗後出現呼吸困難、紅斑、嘴唇紅腫等嚴重過敏反應，就不宜打第二針。
他說，第2劑主要是補充劑，對免疫系統的刺激可能較大，如果接種第一針已有嚴重副作用，第二針可能會出現更強烈的過敏反應。
當局為市民接種疫苗至今，有7宗死亡及不少過敏副作用，但本地醫學專家表示，7宗死亡事故與疫苗沒有直接因果關係，是病人本身病況引發。
在副作用方面，克爾來福的一般現象有疼痛、頭痛、疲乏、肌肉痛和噁心；復必泰的一般副作用是注射部位紅痛腫脹、疲倦、肌肉痛、噁心、寒顫和發燒。
另外，香港今天確診10宗2019冠狀病毒疾病，其中6宗為本地傳播，4宗為海外移入。本地至今累計有1萬1350宗確診案。（編輯：翟思嘉）1100318
關鍵字

NOW民調中心

哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
您逛過IKEA敦北店嗎？

您逛過IKEA敦北店嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

情侶之間可以互查手機嗎?

可以
不可以
44.07%55.93%
2021-03-17-2021-03-23

丹丹ＶＳ峮峮！在您心中您認為誰的人氣更高？

丹丹
峮峮
24.24%75.76%
2021-03-17-2021-03-23

雙帥對決！蔣萬安 VS 吳宜農，您覺得誰最帥？

蔣萬安
吳宜農
73.66%26.34%
2021-03-16-2021-03-22

你會為了想免費吃壽司而改名叫「ㄍㄨㄟ ㄩˊ」嗎？

不會
4.26%95.74%
2021-03-17-2021-03-21
即時
推薦閱讀