近200國民瘋改名吃鮭魚 業者驚呼：結果超出預期
記者黃仁杰／台北報導
2021-03-18 16:20:11｜2021-03-18 16:53:34
日本迴轉壽司品牌推出只要名字有「鮭魚」即可免費享用迴轉壽司的活動，短短兩天的快閃促銷不料吸引上百名台灣人願意改名為「鮭魚」撿小便宜，就連業者今（18）日受訪也表示，結果非常超出預期，民眾反應熱烈。
日本迴轉壽司品牌壽司郎本月17日、18日推出「愛的迴鮭，尋人啟事」優惠，只要名字裡有「ㄍㄨㄟ」「ㄩˊ」同音1字可享9折，若同音2字則可享5折，若名字為「鮭魚」者即可免費，引發全台上百人的改名風潮。而也搭上改名熱潮閒來吃免費壽司的民眾「高丸嬡鮭魚」表示，昨天看到朋友改名來用餐，今天早上也一時興起決定改名吃免錢，家人也知道自己改名的事情，不過也完全不介意，「吃的開心最重要」，不過由於自己下周就要抽兵役籤，為了避免「尷尬」會儘速改回原名，而今天也會選擇高單價的壽司下手。而今天來享受第二次免錢優惠的改名民眾「簡廷翰改名叫鮭魚為了吃壽司好快樂」則說，昨天一桌6個人就吃了120盤壽司，今天是來吃第二餐，直呼非常划算。壽司郎行銷課課長王梨螢受訪說明，之所以會舉辦這樣的活動，出發點是想要用一些比較有趣的點子吸引大家共襄盛舉，目前全台20間店有將近200位的「鮭魚先生」、「鮭魚小姐」來店裡用餐，其實結果非常超出預期，民眾反應熱烈，之後也會不定期推出有趣的促銷方案，吸引大家前來消費。