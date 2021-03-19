聯虹君耀吉祥公園首排優勢　用豪宅規格打造輕豪邸

林口區去(109)年人口增長幅度特別亮眼，無論是人口或戶數移入成長幅度都是新北市之冠，林口年初有4萬6559戶，至年底增加到4萬8894戶、成長了5%；而人口數量則從年初11萬6千人，攀升到年底的12萬1千人、漲幅近4.5%，未來媒體園區、科技園區成形後，更會超過有36000人以上就業人口選擇遷入，利多消息不斷，促使著各大品牌建商接續推出新案。
疫情期間台商回流，資金湧入，小坪數趁勢而起，根據統計，小宅成交近10年來買賣總筆數佔比從23%飆昇至41%，以需求面來看，人口結構的轉變、不婚不生加上少子化、家庭人口變少、婚後不願多代同堂的生活習慣等原因，都是讓小宅需求性變強的主因；林口購屋剛性需求強勁，2房趁勢崛起，目前林口約5萬戶住家中，「3房」面對公園第一排的產品僅佔2%；「2房」更是只有稀有的0.16%，對於年輕人來說，擁有自己的小天地是很重要的事，也是自立門戶的里程碑。
聯虹建設與長虹團隊先前推出天耀在林口獲得好口碑之後，持續在林口尋找好的土地，二期「聯虹星耀」創下3小時完銷的完美紀錄，今(110)年趁勢推出小而巧的輕量豪邸三期「聯虹君耀」，基地面積454坪位在吉祥公園旁，地上20層地下4層建物，總戶數僅112戶，無店面的純住宅區，2～3房戶戶面對公園，聯虹君耀發揮聯虹品牌優勢、承襲長虹建設對於住宅品質的堅持、品質堅強的甲級營造廠，將公園宅、室內頂級配備等優勢集於一身。聯虹君耀專案經理李長恩表示，聯虹君耀就在吉祥公園首排，享有90米永久性棟距面對吉祥公園的視野，主打30坪2房及46坪3房，戶戶都有獨立衣帽間，大量採購豪宅規格的進口設備，從大廳到電梯都有醫療級的空氣清淨機進行過濾，並選用飯店級的高速電梯，室內搭配TOTO超級馬桶、ROCA鋼版琺瑯浴缸、SUNWAVE廚具、AMICA全崁式洗碗機、INAX感應式伸縮龍頭、長庚生技活水等高端配備產品，打造品牌代表作。政府積極推動環保電能及公共建設、科技大廠也砸下百億建廠，引發全台「缺工潮」，同時模板、鋼筋、預拌混凝土占營建成本約30%，國泰建設副總林清樑說過，裝修工、泥作工、機電工等，工資也全面上漲、長虹建設董事長李文造、鄉林建設董事長賴正鎰、皇普建設董事長蘇永平皆表示曾說「未來3～5年房價漲勢已經回不去了」；而位在家樂福商圈的土地成本已由108年128萬/坪，大幅躍升到161萬/坪，相差33萬以上，推算房價相差約1.2倍，李長恩表示，土地成長增加未來會更反映在預推個案單價，未來越來越高的住宅水平、越來越稀有的土地，會逐步推升林口未來房價。小宅有低總價、低自備款的誘因，也讓小宅成為相對容易入手，低門檻的入門款商品，很適合首購或投資客包租公，或是剛成家的小家庭。聯虹君耀「工程期零付款」的優勢，更是讓首購族可以輕鬆圓夢的要件。聯虹君耀於2020年12月開賣後，目前持續熱銷中。