聯虹君耀吉祥公園首排優勢　用豪宅規格打造輕豪邸

林口區去(109)年人口增長幅度特別亮眼，無論是人口或戶數移入成長幅度都是新北市之冠，林口年初有4萬6559戶，至年底增加到4萬8894戶、成長了5%；而人口數量則從年初11萬6千人，攀升到年底的12萬1千人、漲幅近4.5%，未來媒體園區、科技園區成形後，更會超過有36000人以上就業人口選擇遷入，利多消息不斷，促使著各大品牌建商接續推出新案。

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疫情期間台商回流，資金湧入，小坪數趁勢而起，根據統計，小宅成交近10年來買賣總筆數佔比從23%飆昇至41%，以需求面來看，人口結構的轉變、不婚不生加上少子化、家庭人口變少、婚後不願多代同堂的生活習慣等原因，都是讓小宅需求性變強的主因；林口購屋剛性需求強勁，2房趁勢崛起，目前林口約5萬戶住家中，「3房」面對公園第一排的產品僅佔2%；「2房」更是只有稀有的0.16%，對於年輕人來說，擁有自己的小天地是很重要的事，也是自立門戶的里程碑。

▲林口購屋剛性需求強勁，2房趁勢崛起，聯虹君耀發揮聯虹品牌優勢、對於住宅品質的堅持、品質堅強的甲級營造廠，將公園宅、室內頂級配備等優勢集於一身。（圖／聯虹君耀提供）

聯虹建設與長虹團隊先前推出天耀在林口獲得好口碑之後，持續在林口尋找好的土地，二期「聯虹星耀」創下3小時完銷的完美紀錄，今(110)年趁勢推出小而巧的輕量豪邸三期「聯虹君耀」，基地面積454坪位在吉祥公園旁，地上20層地下4層建物，總戶數僅112戶，無店面的純住宅區，2～3房戶戶面對公園，聯虹君耀發揮聯虹品牌優勢、承襲長虹建設對於住宅品質的堅持、品質堅強的甲級營造廠，將公園宅、室內頂級配備等優勢集於一身。

▲聯虹君耀就在吉祥公園首排，享有90米永久性棟距面對公園的視野，主打30坪2房及46坪3房，戶戶都有獨立衣帽間。（圖／聯弘君耀提供）

▲選用文華東方等級的高速電梯，室內搭配TOTO超級馬桶、SUNWAVE廚具、AMICA全崁式洗碗機、INAX感應式伸縮龍頭等高端配備產品，打造品牌代表作。（圖／聯虹君耀提供）

▲即使全台缺工嚴重，聯虹君耀依舊堅持品質，即使成本墊高，依舊完美呈現，讓首購族可以輕鬆圓夢成家。（圖／聯虹君耀提供）