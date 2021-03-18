面試說「錄取後會教」！求職妹報到後傻眼：該裝死或快逃
編輯中心/綜合報導
2021-03-18 16:48:59
求職必須經過當事人與雇主間的溝通面試，才能知道彼此合不合適。不過就有位女網友無奈透露，自己在面試時有誠實告知能力到哪，面試官則說沒關係，錄取後會先教。想不到實際報到後，卻發現完全不是如此，讓她傻眼直呼該「裝死還是提離職？」引發熱議。
有位女網友在PTT發文分享個人的面試到職經驗。原PO透露，新公司期待她能立即上手處理帳務，但在面試時原PO就已誠實告知自己「能力只有哪些」，面試官當場也說OK，會教一個月再讓她慢慢自己做，所以最終原PO還是順利錄取，並也在上週前往報到。沒想到實際報到後，原PO驚呼「完全不是這樣！」覺得主管似乎看自己很不爽，打招呼都沒有反應，也沒有什麼交接，讓原PO常常只能發呆，不知道該做什麼。主管甚至放話叫原PO評估「自己適不適任」，讓原PO不禁詢問大家，該「續裝死領薪水還是自己提離職啊？」更透露一查發現，公司到從去年到現在已經換了4位財務，而且也已經在人力銀行上開出原PO職務的缺額。文章一出掀起討論，網友紛紛在底下留言回覆說，「裝死領薪水啊」、「撐到死非自願，順便面試跳槽先準備好」、「裝死有資遣費，傻」、「拿到非自願離職可以領失業補助啊」、「大膽請假面試，平常薪水照領」、「繼續領，有錢不好嗎」、「裝死＋1」。但也有網友認為，「認真跟你說快走，乍看是爽領錢，其實過得很痛苦」、「認真覺得沒必要浪費時間，時間比非自願寶貴」、「薪水低又沒辦法學到東西就直接閃人啦」。（編輯：倪浩軒）