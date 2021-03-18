育嬰留停公務員　可選擇延後3年繳付退撫基金費用

（中央社記者陳俊華台北18日電）考試院會今天通過公務人員退休資遣撫卹法施行細則修正草案，未來申請育嬰留職停薪的公務人員，如選擇繼續繳付退撫基金費用，可選擇延後3年再繳費，以減輕育嬰留停期間的經濟壓力。

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考試院指出，民國106年公務人員退休資遣撫卹法（退撫法）制定公布時，為因應國家少子女化趨勢，鼓勵公務人員提升生育率，已明定依法令辦理育嬰留職停薪者，得選擇繼續繳付退撫基金全額費用，讓公務人員在育嬰留職停薪期間的年資，可以併計退休年資。

考試院表示，這次修正施行細則第7條、第131條，再增訂申請育嬰留職停薪選擇全額繳付退撫基金費用者，可以選擇遞延3年再繳付退撫基金費用，並訂自發布日施行。

考試院說，目前公務人員在育嬰留職停薪期間，已可依性別平等工作法第16條及公教人員保險法第10條等規定，遞延3年繳納應自付的公保保費；這次退撫法施行細則修正，考量留職停薪期間收入減少；因此增列讓育嬰留職停薪期間的公務人員，也可以遞延3年繳付退撫基金費用，將減輕公務人員養育子女的經濟壓力，有助於打造更完善的公務人員生養環境。

考試院表示，這次退撫法施行細則修正發布前，已申請育嬰留職停薪選擇繼續繳付全額退撫基金費用者，也可適用這次新修正規定，相關執行細節，銓敘部將再通函各機關配合辦理。（編輯：蘇志宗）1100318