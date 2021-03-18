CM21裝甲車擦撞山壁 馬防部：人員無礙返營作息
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-18 20:38:29｜2021-03-18 21:03:15
陸軍馬祖防衛部南竿守備大隊一輛CM21裝甲車，今（18）日傳出訓練時不慎擦撞山壁邊坡。馬防部政戰主任唐明德表示，事發後人員經醫院診療後無大礙，已返回連隊作息。
馬祖防衛指揮部表示，一輛CM21裝甲車今日上午在執行駕駛複訓時，在下坡路段發生不明原因的機械問題，駕駛則立即將車朝向邊坡，並藉此停車，該車並沒有翻覆，僅是側邊有刮傷狀況，而車上5人經送醫檢查後無礙，已回營操課。 馬防部指出，救濟車輛抵達現場，為吊掛作業順遂，故將甲車仰躺路面，以利作業，惟第一時間未向外界完整說明，造成誤解，本部將再精進。馬防部強調，單位依規定在車輛機動前，已完成作業人員勤前教育及車輛檢查；有關事故原因，刻由司令部專案小組釐清中，後續將持恆落實各項安全作為，確維行動安全。美國M113裝甲車國產化為了取代M59裝甲運兵車及M75裝甲運兵車而生。美國FMC公司在1950年代末期開始研製M113裝甲車，並於1960年開始服役。M113一共生產超過8萬輛，參與過越戰、波斯灣戰爭、伊拉克戰爭、以阿戰爭等多場戰爭。M113採用鋁製材質，具有焊接容易、抗彈性、重量輕，方便運輸機空運等特點。M113A1則是使用柴油引擎替換汽油引擎的裝甲車。我國在1964年自美接收600多輛M113A1裝甲車，配發機械化師及裝甲旅裝步營使用，並在1979年開始以M113為藍本生產CM21裝甲車，一共生產超過1000輛。M113A1與CM21可搭載10名至12名官兵，武裝為一挺50機槍。美製M113A1裝甲車則是在2019年全數除役。價格低廉、方便生產的M113在西方與第三世界國家廣為使用，卻一直沒有官方標準暱稱，官兵反而給了M113裝甲車許多稱呼，有些稱為「Zelda」、「Zippo」，也就是打火機品牌的名稱，譏笑M113的鋁製材質一旦被反裝甲武器擊中，就很容易起火燃燒。越戰期間，許多美軍官兵寧願穿防彈衣坐在車頂，也不願坐在車廂內，也有不少官兵稱它為「戰場計程車」，這款四處伴隨他們征戰的車輛。除了50機槍構型CM21裝甲車外，另有多款衍生車型，包括CM22與CM23裝甲迫砲車，分別搭載107公厘與81公厘迫擊砲、透過以色列協助，生產搭載拖式反戰車飛彈的CM25拖式飛彈裝甲車，以及CM26裝甲指揮車。