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陳柏惟罷免案二階連署　王淺秋酸他不斷抹黑選民、硬拗

新頭殼newtalk

2021-03-18 21:15:30

▲ （圖／新頭殼）
▲ 王淺秋抨擊陳柏惟整天只會耍嘴皮子，從來不會檢討自己，還不斷地用抹黑標籤的方式來撕裂選民。（圖／新頭殼）
日前台灣基進立委陳柏惟罷免案已通過第一階段，第二階段在連署當中，各界都十分關注連署狀況。而資深媒體人王淺秋在中時新聞節目《政新鮮》中，狂酸陳柏惟的中文不好，被提名罷免的時候，竟然還說是「與有榮焉」，甚至嗆連署罷免的人是「假公民」。因此，王淺秋抨擊陳柏惟整天只會耍嘴皮子，從來不會檢討自己，還不斷地用抹黑標籤的方式來撕裂選民。
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王淺秋諷刺，「如果陳柏惟繼續留在政壇，唯一的好處就是可以讓大家多點笑容」。她指出，陳柏惟在表決萊豬時，曾放話說要「1打35」，沒想到反被藍營立委林為洲鎖喉制伏，後來陳柏惟又解釋自己是去勸架，讓眾人啼笑皆非。
王淺秋怒批，陳柏惟身為民意代表，應該要為民喉舌，服務民眾，怎麼可以口出惡言，罵自己的選民是「弱勢、有問題的人」，還動不動就罵這些罷免他的人是中共同路人。王淺秋酸，把罷免案扯到統獨與藍綠對決，這是很不當的方言，不過就是在硬拗罷了！
王淺秋最後還說，陳柏惟當初贏過顏寬恒只有5千票，假設顏寬恒的支持者都出來投票罷免陳，那陳柏惟被罷免的機會很高。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
基進黨立委陳柏惟罷免案進入第二階段連署，而陳柏惟多次的嗆辣發言，也使情勢越演越烈，引發外界持續關注。 圖：簡育詮攝（資料照）
基進黨立委陳柏惟罷免案進入第二階段連署，而陳柏惟多次的嗆辣發言，也使情勢越演越烈，引發外界持續關注。 圖：簡育詮攝（資料照）
 
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