濃霧特報！6縣市能見度「不足200公尺」 週末溫度將驟降
記者孫唯容/綜合報導
2021-03-19 07:53:05
中央氣象局指出，今（19）日台灣環境為東南至偏南風，白天氣溫大致較昨天稍回升，預測北部及東半部高溫約26至27度，中南部29至31度，西半部日夜溫差大﹔此外，氣象局今早再度發布濃霧特報，西半部地區、基隆北海岸及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖、桃園、新竹、苗栗、臺中、雲林已出現能見度不足200公尺的現象，新北、彰化能見度亦較低，請注意。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》專欄表示，今、明（19、20日）兩天受高壓迴流影響，各地天氣穩定，東半部偶有零星降雨的機率；白天溫暖微熱，中南部日夜溫差達15度。西半部風弱、不利擴散，空氣品質不佳，常伴隨局部霧的發生﹔今日各地氣溫：北部16至30度，中部17至33度，南部19至35度，東部18至31度。吳德榮說，下週（21）日清晨鋒面抵達，北部、東半部轉有明顯降雨，但累積雨量並不多，中部山區亦有短暫降雨的機率；「強冷空氣」緊隨鋒面南下，氣溫驟降、北台灣轉濕冷，北台灣明日高溫仍近31度，下週日白天氣溫約僅18度，且愈晚愈冷，當晚沿海平地即已降至13度左右、要注意保暖；其他地區氣溫亦下降。下週一（22日）仍受「強冷空氣」影響，北台灣偏冷，其他地區早晚亦冷，北台灣平地最低氣溫約可降至12度左右，但下週一白天開始轉乾，北台灣降雨漸停歇、轉為多雲的天氣。下週二(23日)清晨氣溫仍低，白天起冷空氣減弱，氣溫回升，各地多雲時晴。吳德榮預測，下週二晚、週三（24日）清晨有「短波」快速通過，帶來局部短暫降雨的機率；下週三白天起至週（25日）再好轉為晴時多雲，氣溫逐日漸升，但這波「短波」發生在期末，各國模式的模擬差異甚大，顯示其「不確定性」高，需持續觀察各模式的調整。