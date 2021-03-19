王美花稱三接議題有3考卷　樂意與環團溝通

（中央社記者梁珮綺台北18日電）經濟部長王美花在18日晚間的政論節目中表示，經濟部在三接興建議題上有3張考卷，就是「保護藻礁」、「減煤降空污」及「穩定供電」，並樂意與環團溝通與對話，不計形式。

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桃園觀塘工業區中油第三天然氣接收站興建涉及藻礁保育，環團反對聲浪不斷，王美花錄製三立新聞台政論節目「鄭知道了」，暢談三接興建始末、對藻礁保育所做的努力及未來用電配比，節目在晚間9時55分播出。

王美花在節目開端坦言，經濟部有3張考卷，就是「保護藻礁」、「減煤降空污」及「穩定供電」，重申三接在2015年政院核定版本是232公頃，在環評時縮減為23公頃，並避開G1、G2藻礁密集區，工業港連結棧橋也採鏤空形式，讓海流能通過，將影響降到最低。

她說，中油在興建三接時，也有進行藻礁生態保護，「生態系只有更好，沒有更不好」，三接預計明年10 月要完工，目前進度已超過一半，會慎重施工。

王美花也說，三接主要供氣給大潭電廠8、9號機，兩機組共可發137億度電，約佔整體電力的6%，若三接無法如期供氣，一年將要多燃500萬噸煤，如今協和、中火、興達常要降載減少空污，多燒煤非經部所樂見。

她進一步表示，近期全球鬧車用晶片荒，讓台灣的國際能見度大增，「台灣是一個製造業很強的國家」，隨著台積電擴大投資、許多台商回流，廠商不能一秒沒有電，「穩定供電對台灣而言，不僅是經濟安全，還是國防安全」。

王美花舉出數據說明，目前北部地區用電已占全國40%，但發電量僅有34.6%，隨著核二廠1號機除役，供電又會再下降，新的電源上線自然迫在眉睫。

不過，參與節目的地球公民基金會副執行長蔡中岳認為，應從兩方面來看，一是生態現況，實地了解；二是工程影響模擬，預推可能發生的情況，他也質疑，多燒500萬煤會不會等於空污增加，經濟部必須要說清楚。

蔡中岳也說，政府不該指三接是「唯一方案」，萬一公投真的通過，「代表所有人必須犧牲什麼嗎？」經濟部應要把所有替代方案都拿出來討論，他也感嘆，環團立場也是非核減煤，卻在三接上立場分歧。

他說，環團在藻礁保育上抗爭長達3、4年，政府與環團間卻沒有好好對話，相當可惜。

王美花則表示，若燃氣增加，就可以減少燃煤，一旦三接無法如期，其他燃氣機組都滿載，已降載的燃煤勢必要增加。

主持人鄭弘儀最後總結，環團認為工業港下仍有藻礁存活，中油水下調查照片則顯示沒有，雙方呈現各說各狀態，他詢問王美花，經濟部、中油願不願意與環團共同到水下實地勘查。

王美花表示，「我們樂意一起，沒有問題」，並表示願意與環團溝通，不計形式。（編輯：張佑之）1100318