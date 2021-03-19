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「資生堂千金」跟團爽吃鮭魚　醋飯堆成一座山被狂轟

娛樂中心／綜合報導

2021-03-19 09:30:03｜2021-03-19 09:37:59

▲李宓跟團吃免費鮭魚壽司，被發現留下不少醋飯沒吃（紅圈處），遭轟糟蹋食物。（圖／畢獅國際娛樂提供、李宓臉書）
▲李宓跟團吃免費鮭魚壽司，被發現留下不少醋飯沒吃（紅圈處），遭轟糟蹋食物。（圖／畢獅國際娛樂提供、李宓臉書）
連鎖壽司店優惠活動掀起全台「鮭魚之亂」，「資生堂千金」、「小隋棠」李宓近日也受好友「高煙燻鮭魚」之惠，吃了一頓免費壽司大餐，不過在她分享的照片中，被抓包疑似只吃魚肉，醋飯則堆成一座小山，遭網友轟浪費食物，對此，李宓親上火線回應了！
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▲李宓認為保持斜槓精神才是王道。（圖／畢獅國際娛樂提供）
▲李宓台大戲劇系畢業，推出不少音樂作品，也演過電影《台北物語》。（圖／畢獅國際娛樂提供）
李宓昨（18日）晚在連鎖壽司民權建國店打卡，透露自家桌遊店好友把名字改成「煙燻鮭魚」，「托他的福我們六個人吃了一頓免費的壽司，不過我還是一直取笑他！」並秀出男友人的身分證及飽餐後的合照，照片中可見推疊的空盤上，剩下許多醋飯沒有吃完。
該篇貼文一出，大批網友湧入留言區砲轟：「真的很討厭你們這種把食物挑來挑去的人，米飯也是得用種的，麻煩把良心帶上再去跟風」、「以為擋住就看不到了嗎」、「浪費，不可取」、「我四歲女兒都知道農夫種田很辛苦了」、「真的很難過原本對李宓印象不錯的一直也很欣賞的！」
似乎發現被圍剿，李宓稍晚把部分照片刪除，並重新編輯貼文，加上一句「我自己的都有吃完沒浪費哦！」同時在留言處PO長文回應：「很感謝大家的關心，但是我自己點的食物都有吃完，也有勸朋友不要浪費，但實在沒辦法幫他們把白飯都吃完。」
話鋒一轉，李宓說：「請問有人關心我推廣環保素食已經五年了嗎？為了地球和人類不要再吃牛肉了有人知道嗎？我的朋友其中有人不吃白飯大家如此的關心，實在是很希望珍惜食物的朋友們也能跟我一起吃環保素，能夠幫助更多的人！」同時附上自己的歌《我是你的菜》MV，但完全止不住網友怒火。（編輯：楊穎軒）
▲李宓跟風「鮭魚之亂」。（圖／李宓臉書）
▲李宓跟風「鮭魚之亂」。（圖／李宓臉書）
▲李宓與友人被質疑浪費食物，被罵後IG貼文全刪除，僅留臉書打卡。圖／李宓臉書）
▲李宓（右三）與友人被質疑浪費食物，被罵後IG貼文全刪除，僅留臉書打卡。圖／李宓臉書）
▲李宓澄清文。（圖／李宓臉書）
▲李宓澄清文。（圖／李宓臉書）
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