與父親黃茂雄鬧不合？子黃育仁突請辭 東元家族早盤走跌
記者許家禎/台北報導
2021-03-19 10:08:49｜2021-03-19 10:12:30
東元集團今年將進行董監事改選，日前東元才發出聲明表示與大股東寶佳機構、華新麗華達成共識，三方將共同協商董事人選，但媒體報導集團會長黃茂雄長子黃育仁對此不滿，昨（18）日晚間突發聲明表示「集團目前難以面對未來挑戰」宣布辭去集團所有職務，而今（19）日東元早盤跌0.9%、東元家族的東友跌1.5%、菱光跌約1%、聯昌也由紅翻黑。
針對今年董監事改選，原本外界認為寶佳機構持有東元25%股權，來勢洶洶將對公司派經營不利，但日前上演大和解，黃茂雄策略聯盟華新麗華與寶佳決定將共同協商推出董事人選，指「過去一年來彼此之誤解皆已圓滿排除」，相信三方合作將對東元帶來成長動能。正當外界認為東元董監事改選風暴將暫時和緩後，媒體又披露其實黃茂雄的長子黃育仁對父親引進外部勢力與寶佳和解感到不滿，認為此舉「引狼入室」，且應專注本業，因此轉而尋求集團原始股東的支持，擬爭取董座職位。黃育仁畢業於日本慶應大學商學部、美國哥倫比亞電機碩士，原為東元電機常務董事，及資訊電子事業群執行長，並任職東友科技、菱光科技、聯昌三公司董事長，2012年開市出任東元董事。報導指出，黃茂雄、黃育仁父子長期經營理念不合，之前也曾因為父親不贊成婚事而有了嫌隙，一度出走到聯電任職，之後才又回到集團。面對黃育仁不滿父親經營方式，黃茂雄昨（18）日出席「東元空調暨家電線上新品發表會」回應媒體表示，這是茶壺內的小風波，兒子有意見他尊重，過去「傳賢」的想法也沒改變，只要能帶領集團向前走就可以。至於兒子擬爭取董座，他則說是好事，但這次確實沒跟自己說，相信兒子應該能辨是非，他認為現階段目標是要完成下一屆董事選舉，讓新董事推舉想要的董事長。沒想到晚間黃育仁就拋出震撼彈，發出聲明表示在東元20個年頭，特別感謝父親黃茂雄的栽培，也感謝歷代老長官們對他的提攜，但他坦言今年集團面臨創新與轉型的巨大考驗，局勢令人憂心。認為由於東元集團目前經營路線，將難以面對未來的挑戰，因此只好痛下決定，即日起請辭東元電機常務董事，及資訊電子事業群執行長職務，同時也將不再接受董事會的董事提名。對於無預警宣布辭去東元集團所有職務，且不再接受董事會董事提名，黃茂雄昨晚回應媒體表示，黃育仁有跟他說明此事，並為此致歉。但黃茂雄認為，他應跟董事長邱純枝說明，且距離股東常會只剩二個多月，不應馬上辭去職務，建議他留任到股東會結束。東元集團茶壺內風暴擴大，今日東元家族走跌，東元早盤跌0.9%，約在30.6元。東友一度跌1.5%，來到12.35。菱光跌約1%，來到21.6元。聯昌早盤也一度由紅翻黑，但隨後拉回盤上。