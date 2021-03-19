綠委質疑改名法令太鬆 徐國勇：鮭魚之亂前就有10條鮭魚
記者吳承翰／台北報導
2021-03-19 11:45:09｜2021-03-19 12:11:00
知名連鎖壽司店日前推出行銷計畫，只要名字裡有「鮭魚」兩字，持身分證就可以免費用餐，引發全台民眾改名風潮。今（19）日立法院繼續進行施政總質詢，民進黨立委林楚茵指出，《姓名條例》中第9條第6款，只要民眾有特殊需求，就可以改名，限定3次，她認同改名是個人自由，但淪為商人行銷的工具是否不妥？內政部長徐國勇表示，每個人對於名字粗俗、不雅的認定不同，其實在這波鮭魚之亂前，全台就已經有10個人叫鮭魚，至於有人改名大玩創意，甚至一口氣取50個字，徐表示這在簽署文件時會造成他們自己的困擾。
知名連鎖壽司的行銷風潮落幕，林楚茵表示，這次行銷，全台至少有332人改名，而且到了活動末段，有人改名還取「曾經跟鮭魚一起看蔣公逆流而上」，讓她覺得十分有趣。但林也反思，是不是年輕人對於姓名不那麼在乎，改名一次成本100元不到，反而讓他們覺得換壽司更划算。林楚茵拿出《姓名條例》，指出除非跟直系3等親以內撞名，或者跟學校、機關撞名，以及跟重大刑案通緝犯撞名，否則民眾仍可以因自己覺得名字不雅，或有特殊原因，得以有3次改名機會。林楚茵表示，以前法律開放民眾只能改1次名，民眾覺得太嚴苛，現在改成3次，又淪為商人行銷手段，她問徐國勇，未來會不會出現帝王蟹、和牛、夏天送冷風扇、冬天改暖風扇，會不會有霸王條款的問題，是不是能在條文中多加幾個字，避免被濫用？徐國勇答詢時說，其實在這次店家推出行銷之前，全台灣就有10個人名字取叫鮭魚，且大法官解釋過，粗俗、不雅，都是當事人主觀認定，在他的時代不雅的字，在現在不見得不雅，戶政人員只能做相關勸導。徐國勇補充，取名雖是個人自由，但就他所知有警察把名字取得很長，這只會造成該名警察在簽巡邏單的不便，因為「公文都要簽全名」，又或者畢業證書也是要用戶政上的全名，濫改只會自添麻煩。