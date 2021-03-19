今日最聚焦／以GameStop為警惕！年輕人投資別一窩蜂
記者許家禎/台北報導
2021-03-19 17:00:00
近年來社群平台、youtuber、podcaster興起，還有不留紀錄的Clubhouse都對「股市小白」們在投資理財上有某些程度的影響。為此金管會主委黃天牧坦言，社群平台的監理確實是新挑戰。而美國年初至今發生的GameStop事件，被稱為「史詩級大軋空」，同樣顯示了在網路串聯時代，新世代操作股市的特質與趨勢。但專家認為，股價最終仍要回歸基本面，更有分析師提醒「螞蟻絕對搬不動大象」提醒投資人不要人云亦云、一窩蜂。
GameStop為美國一家電子遊戲、消費性電子產品與無線服務銷售商，在全球共有6000多個據點，但近年來因為營收下滑，股價也跟著跌，今（2021）年年初公布2020年第四季財報因成績不錯，才又在睽違8年後，再度站上40美元大關，但這時許多機構卻發布報告認為GameStop股價應該只有一半，許多機構也跟著進到市場放空。但此舉卻讓Reddit討論華爾街的鄉民散戶們不滿，再加上電動車特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）也發文力挺散戶，推波助瀾下，散戶們號召大買GameStop，股價隨後急漲到350美元，這讓原本想炒短線的專業投資機構只好認賠殺出，散戶們的「成功起義」被稱為是「史詩級大軋空」，但看看2月初股價又迅速拉回到53美元左右，大起大落也引起美國證券監管機構的關注。針對近期GameStop事件，做空法人機構與散戶對作，散戶因社群平台與網紅們的關注，透過網路串連、下單的特性，都讓事件快速發酵。有人說這是年輕人對上一代既得利益者的起義，但也有人認為，這是市場老手們等著「割韭菜」，不看好「小蝦米對上大鯨魚」。但不可否認，資訊快速的年代，投入股市市場，社群平台與網紅的重要性越來越高。為此，理財專家盧燕俐指出，社群確實有它的影響力，美國有GameStop事件，台灣也有很多社群，有Line、有臉書社團，加入的話股票隨時喊進喊出，當中有些人賺錢、有些人賠錢，確實會對股價短線上有某種程度的影響，不能完全說是好或壞，只能說在零利率、低利率時代，每個人都想藉由投資理財賺錢。盧燕俐提醒，不管某一個老師、或是某一個youtuber對某一檔股票喊多或喊空，那造成的影響只是短暫的，股價到最後還是要回歸到基本面，如GameStop，散戶確實修理了沖機構修，可沒多久股價又下拉。強調社群資訊或老師們的話可以作為參考，但最後還是要依照自己的風險承受度去操作，仍要有自己的操作準則。談起GameStop，縱橫股海47年的資深分析師李永年則說，散戶們確實軋空成功，可是不要忘記軋空成功之後，所謂禿鷹的投資機構認賠撤出以後，股價又跌回原點，這時候又是一般的散戶受傷，散戶們並沒有討到什麼好處，想想當中有誰得利？他認為最終仍是資源較豐富的大型機構獲利。李永年推測，或許是部分投資機構的人，利用年輕世代散戶們的特質，在背後故意煽動。他要強調的是，股票在世界上出現200年以來，還沒有過真正散戶戰勝法人的紀錄，機會非常小，「在投資市場中，千萬不要相信螞蟻可以搬大象」，提醒投資絕對不要人云亦云，一窩蜂跟著去做，否則最後重傷的可能是自己。