行政院版房地合一稅修法　立院付委審查

（中央社記者林育瑄、王揚宇台北19日電）為抑制短期炒房，行政院會11日通過「房地合一」所得稅法修正草案，修正「短期持有」的定義。立法院會今天上午處理報告事項時，將行政院版本的所得稅法部分條文修正草案交付財政委員會審查。

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立法院16日召開程序委員會時，民進黨團擬將行政院版的所得稅法部分條文修正草案排入19日院會報告事項中，但因後續在場立委對議程有異議、朝野黨團無法達成共識，程序委員會的召集委員、國民黨立委曾銘宗宣布議程提報19日的立法院院會處理。

立法院會今天上午處理報告事項，將行政院版本的所得稅法部分條文修正草案交付財政委員會審查。

立法院財政委員會也已排定，24日將邀請財政部蘇部長建榮就「政府實施房地合一稅及是否推動囤房稅之政策評估」進行專題報告，並備質詢。

立法院財政委員會召委、民進黨立委郭國文被問到，是否在下下禮拜排審，他說，目前還不確定，不無可能，最終由黨團討論。立法院財政委員會召委、國民黨立委曾銘宗說，如果郭國文未排審，他將會排入4月初那週的委員會議程。

為抑制短期炒房，行政院會11日通過「房地合一」所得稅法修正草案，修正「短期持有」的定義。

依據現行所得稅法規定，個人持有房屋、土地1年以內者，稅率為45%；超過1年，未逾2年者，稅率為35% ；持有房屋、土地超過2年，未逾10年者，稅率為20%；超過10年者，稅率為15%。

新修正的草案條文明訂，境內居住的個人持有房地期間在2年以內者，稅率為45%；持有房地期間超過2年，未逾5年者，稅率為35%；非境內居住的個人，持有期間在2年以內稅率為45%；超過2年稅率為35%。

草案規定，總機構在境內的營利事業，持有房地期間在2年以內者，稅率為45%；持有房地期間超過2年，未逾5年者，稅率為35%；持有房地期間超過5年者，稅率為20%；營利事業交易其興建房屋完成後第1次移轉之房屋及其坐落基地，依規定計算的房地交易課稅所得，仍併計營利事業所得額課稅，稅率為20%。

修正草案條文規定，總機構在境外的營利事業，持有期間在2年以內的稅率為45%；超過2年的稅率為35%。（編輯：蘇龍麒）1100319