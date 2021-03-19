避免不鮭路！藍委提改名要冷靜15天 蘇貞昌：方向可思考
記者吳承翰／台北報導
2021-03-19 12:13:48｜2021-03-19 13:39:13
近來鮭魚之亂引起正反兩派意見，支持者認為改名換發身分證成本百元不到，可以免費吃價值高達幾千、甚至破萬的壽司，何樂不為；反方則認為，為此改名太過輕率。今（19）日上午，國民黨立委李德維質詢行政院長蘇貞昌，是否可在不剝奪民眾改名權力的情況下，加上一定天數的冷靜期，或者改名後一定時間內不能再改等限制？蘇貞昌表示，確實是可執行的方向，內政部長徐國勇則認同李的構想非常好，可徵詢多方意見討論。
立法院今（19）日進行分組質詢，上午輪到內政組，蘇貞昌率領相關部會赴立法院備詢。輪到李德維質詢時，李表示近來台灣只因商家的行銷手段，搞到鮭魚之亂鬧上國際版面，連CNN、BBC都有做相關報導。蘇表示，當全球受疫情衝擊時，台灣還在討論壽司，他覺得很特別。李德維指出，日本不能改名，美國、韓國要改名則要經過法院程序，相較來說，台灣改名的政策寬鬆到淪為商人行銷的工具。李德維問蘇貞昌，是否能在改名上做出限制，例如民眾申請後有15天、甚至30天的冷靜期，新名字在冷靜期後才能生效，又或者改名內3年內不得再改，讓民眾更能慎重看待這件事。蘇貞昌表示，李德維建議多加冷靜期的方式，是可以思考的方向。徐國勇則說，此舉既可避免違憲、剝奪人民姓名自由的疑慮，這樣的限制也是可行的方向，可以再徵詢多方意見，確實是不錯的方向。