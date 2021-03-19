NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

避免不鮭路！藍委提改名要冷靜15天　蘇貞昌：方向可思考

記者吳承翰／台北報導

2021-03-19 12:13:48｜2021-03-19 13:39:13

鮭魚之亂、李德維、蘇貞昌
▲鮭魚之亂引發社會正反議論。國民黨立委李德維提議未來民眾要改名，需先經過15天冷靜期，或者改名後3年內不得再改，行政院長蘇貞昌表示，確實是可行的方向。（圖／翻攝國會直播）
近來鮭魚之亂引起正反兩派意見，支持者認為改名換發身分證成本百元不到，可以免費吃價值高達幾千、甚至破萬的壽司，何樂不為；反方則認為，為此改名太過輕率。今（19）日上午，國民黨立委李德維質詢行政院長蘇貞昌，是否可在不剝奪民眾改名權力的情況下，加上一定天數的冷靜期，或者改名後一定時間內不能再改等限制？蘇貞昌表示，確實是可執行的方向，內政部長徐國勇則認同李的構想非常好，可徵詢多方意見討論。
我是廣告 請繼續往下閱讀
立法院今（19）日進行分組質詢，上午輪到內政組，蘇貞昌率領相關部會赴立法院備詢。輪到李德維質詢時，李表示近來台灣只因商家的行銷手段，搞到鮭魚之亂鬧上國際版面，連CNN、BBC都有做相關報導。蘇表示，當全球受疫情衝擊時，台灣還在討論壽司，他覺得很特別。
李德維指出，日本不能改名，美國、韓國要改名則要經過法院程序，相較來說，台灣改名的政策寬鬆到淪為商人行銷的工具。李德維問蘇貞昌，是否能在改名上做出限制，例如民眾申請後有15天、甚至30天的冷靜期，新名字在冷靜期後才能生效，又或者改名內3年內不得再改，讓民眾更能慎重看待這件事。
蘇貞昌表示，李德維建議多加冷靜期的方式，是可以思考的方向。徐國勇則說，此舉既可避免違憲、剝奪人民姓名自由的疑慮，這樣的限制也是可行的方向，可以再徵詢多方意見，確實是不錯的方向。
關鍵字

NOW民調中心

您逛過IKEA敦北店嗎？

您逛過IKEA敦北店嗎？

繼續作答
因為疫情，台灣邊境管制已經超過1年了，放開帛琉旅遊泡泡，你會想嘗試嗎？

因為疫情，台灣邊境管制已經超過1年了，放開帛琉旅遊泡泡，你會想嘗試嗎？

繼續作答
哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

情侶之間可以互查手機嗎?

可以
不可以
36.84%63.16%
2021-03-17-2021-03-23

丹丹ＶＳ峮峮！在您心中您認為誰的人氣更高？

丹丹
峮峮
22.45%77.55%
2021-03-17-2021-03-23

雙帥對決！蔣萬安 VS 吳宜農，您覺得誰最帥？

蔣萬安
吳宜農
74.05%25.95%
2021-03-16-2021-03-22

你會為了想免費吃壽司而改名叫「ㄍㄨㄟ ㄩˊ」嗎？

不會
4.82%95.18%
2021-03-17-2021-03-21
即時
推薦閱讀