交通便利地段佳「鄉林恆美」演繹城中度假生活

近年來新北市政府努力推動市地重劃，市府提出的「五星計畫」當中，最受矚目的要屬二重重劃區。知名建商鄉林建設推出面積廣達1740坪的建案「鄉林恆美」，由於交通便利，附近有雙捷三重站和新北大都會公園，再加上高科技產業進駐，和新北第二行政中心加持，房市後市看漲。

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市府推出的「五星計畫」包括二重重劃區、新莊知識產業園區、五股洲子洋重劃區、土城暫緩區和央北重劃區，其中，最被房地產專家看好的，莫過於二重重劃區，理由無他，即是被房市奉為永遠的圭臬「地段」。二重重劃區，是五星計畫當中，距離台北市最近的重劃區。位在二重重劃區的「鄉林恆美」隔著淡水河和台北相望，距離捷運三重站約800米，經由專為行人打造的辰光橋，步行10分鐘左右，穿過綠意盎然的新北大都會公園，就可以抵達捷運三重站。

▲二重重劃區，是五星計畫當中，距離台北市最近的重劃區，交通四通八達，不僅進出台北市方便，星期假日還可以到淡水、八里看夕陽，好不樂活。（圖／資料照片）

同時，鄉林恆美社區未來也有U–bike在此設站，短短幾分鐘就可以輕鬆抵達捷運站，而且捷運三重站還是由兩條捷運共構，搭乘地底下的「新莊蘆洲線」，短短幾分鐘就進入台北市，可以換乘淡水信義線、松山新店線和板南線，另外也可以轉接新北的環狀線。更方便的是，捷運三重站也有「機場捷運線」經過，只要一站就可以到台北車站，或是到新北產業園區換乘直達車，半個多鐘頭就到桃園機場，進出國門方便無比。

鄉林恆美和台北市一橋之隔，一下「中興橋」就進入台北市最熱鬧的西門町，晚上和家人到西門町吃飯、看完電影的離峰時間，只要約4分鐘就可以到家，享受離塵不離城的便利。

▲多達22項主題公設，演繹出全新完美生活。（圖／資料照片）

而「忠孝橋」則是進入台北市的交通要道，不僅一下橋就到台北車站，盡享五鐵共構的便利；忠孝橋的引道還可以銜接環河快速道路和水源快速道路，更是貫通台北市市民大道最近一條引道。經由環快銜接一高、經由台65前往二高，不出幾個紅綠燈就可以連接台灣兩條交通大動脈，交通網絡相當暢通。

不僅進入台北市便利，附近還有台64、台65快速道路和台一線高架、新北環快。迅速銜接新莊、板橋、中和、新店，不但不用進入台北市，更可以避免平面道路塞車之苦，星期假日還可以到淡水、八里看夕陽，好不樂活。

除了交通便利之外，二重重劃區附近有許多高科技產業進駐，包括三花棉業、藍天科技大樓、遠見科技、利達商業大樓、KD科定企業總部等，台北科技城和新北知識產業特區也近在咫尺，有了這些科技產業進駐，帶來大批居住和商業需求，成為當地房價的支撐點，就連賓士和保時捷在新北的旗艦店也設在附近，代表未來後市可期。

▲位在新北大都會公園旁，新北市政府投入大筆經費，設置獼猴溜滑梯、幸運草地景溜滑梯、瀑布滑草場和堤坡滑梯樂園等，是一個大朋友、小朋友都喜歡的樂園。（圖／資料照片）

就像新板特區帶動附近發展一樣，在捷運先嗇宮站，以往屬於味全公司的大片土地，未來將設新北第二行政中心，附近還有家樂福、IKEA和UNIQLO旗艦店等，有了成熟商圈的加持，也讓外界對二重重劃區充滿期待。

鄉林恆美還有一大優勢，就是位在新北大都會公園旁，424公頃的面積，足足16個大安森林公園的大小，新北市政府投入大筆經費，設置獼猴溜滑梯、幸運草地景溜滑梯、瀑布滑草場和堤坡滑梯樂園等，是一個大朋友、小朋友都喜歡的樂園。