女繳電話費驚見「續約iPhone免費送」！內行秒揭暗黑真相
編輯中心/綜合報導
2021-03-19 12:57:11
每個人在換購手機時，常常會搭配電信推出的費率，有的人是續約，有些人則是新辦門號，每個人的選擇性不同。近日，就有網友分享自己去電信行時，店員告訴他可以提前續約，且可以免費帶回iPhone12一台，沒想到貼文一出，引發熱議。
原PO在「爆廢公社二館」貼文指出「今天我去繳電話費，店員說因為我是老客戶，公司有隨機給優惠，優惠是只要提前續約，跟我一樣現在的1399費率綁約4年，上網也是吃到飽，就能免費拿到iPhone12 128GB的一支手機，想請問大家遇到這種狀況會怎麼做？」貼文一出，網友紛紛回應「關鍵在於你的網路是4G的話當然不要啊.....都付一樣的錢當然要5G」、「看個人，在下是覺得是低月租，買空機，比較划算。因為1399元x48月=67152元，iPhone 12 128G 空機是28500元」、「又是這個話術，免費的就是最貴，自己乘一乘就知道了」、「費率1399爆貴...除非妳真的用得到這費率，否則買空機比較划算，但電信業者都不會跟你講這些」、「我真的覺得電信業者有義務跟客人交代清楚...不是每次都用話術的，明明可看使用數據來調整費率，為了賺錢都直接跟顧客說要續約1399，真的很黑」。另外，也有網友分享經驗「過年時候帶我爸去換手機才知道，原來他一直都是用1399的費率，雖然網路吃到飽，但數據調出來一看根本都用不到一半....真的很浪費，後來直接幫他續約換成799吃到飽的方案，綁約30個月的月租，加上iPhone也貼錢貼一萬七左右，總共四萬一，省月租又省手機錢，除非你真的非常需要1399，否則乘48個月，你那隻手機花了兩倍價錢買了」。（編輯：張嘉哲）